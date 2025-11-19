HLV tuyển Lào mong bóng đá Việt Nam hỗ trợ để cùng tiến lên

HLV Ha Hyeok-jun của đội chủ nhà Lào thể hiện sự thẳng thắn và thiện chí khi đánh giá về màn trình diễn của các học trò sau thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 5 bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Ha Hyeok-jun đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của tuyển thủ Lào. ẢNH: LFF

Ở buổi họp báo sau trận đấu vào tối 19-11, HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh đội tuyển Lào đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách trình độ và mong muốn nhận được sự hỗ trợ từ Việt Nam, nền bóng đá có hệ thống thi đấu và điều kiện phát triển vượt trội hơn.

HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ: “Bình thường Lào thua nhiều hơn thắng hay hòa. Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn và nền bóng đá của họ có hệ thống giải đấu lớn, trong khi chúng tôi chỉ có Giải VĐQG với 10 đội và đa phần cầu thủ còn không chuyên. Chúng tôi khuyến khích cầu thủ chăm chỉ, không ngừng tiến bộ. Những kết quả như thắng Nepal, hòa Indonesia hay Thái Lan là thành quả của nỗ lực rút ngắn cách biệt với các đội khác. Tôi mong bóng đá Việt Nam cũng ghi nhận và giúp đỡ nỗ lực tiến lên của bóng đá Lào”.

HLV Ha Hyeok-jun cho biết, ông và ban huấn luyện đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu, nhưng vẫn nhận thất bại trong khâu chuẩn bị. Ông phân tích: “Chúng tôi đã lường trước mọi khả năng từ phía đội tuyển Việt Nam, họ có thể đá 3 trung vệ hoặc 4 trung vệ, thậm chí đổi sơ đồ trong trận. Các cầu thủ đã rất nỗ lực, nhưng chưa đạt tới trình độ mà tôi kỳ vọng. Tôi muốn cảm ơn tất cả họ vì đã tuân thủ chỉ đạo và chiến đấu đến cùng”.

Các tuyển thủ Lào đã gây ra nhiều khó khăn cho đồng nghiệp Việt Nam. ẢNH: HẢI HOÀNG

Về phương án đối phó với tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người ghi bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền, HLV của đội tuyển Lào thừa nhận đội đã tính đến việc Xuân Son sẽ vào sân trong hiệp 2. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Chúng tôi biết khả năng cao anh ta sẽ vào sân và tôi đã nhắc lại điều đó khi nghỉ giữa hiệp. Nhưng tôi nói các cầu thủ không cần quá tập trung vào Xuân Son, cứ thi đấu bình thường như hiệp 1”.

Dù thất bại, nhưng đội tuyển Lào vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực khi phòng ngự kiên cường trong hiệp 1, và chỉ nhận bàn thua do sai lầm cá nhân vào đầu hiệp 2. HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh đội bóng của ông sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao trình độ.

Không chỉ HLV Ha Hyeok-jun, các cầu thủ Lào cũng thừa nhận sự chênh lệch thể hình và thể lực là yếu tố khiến họ gặp nhiều khó khăn. Hậu vệ Phoutthavong Sangvilay nhận xét: “Xuân Son không phải kiểu cầu thủ châu Á hoàn toàn. Thể hình của anh ấy quá tốt và khác biệt so với nhiều cầu thủ trong khu vực. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn anh ấy”.

Tin liên quan Vòng loại Asian Cup 2027: Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Lào chật vật

HỮU THÀNH