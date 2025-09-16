HLV Trương Việt Hoàng tái xuất từ Giải hạng Ba quốc gia

Đội hạng Ba Phù Đổng vừa công bố sự trở lại của HLV Trương Việt Hoàng trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật từ mùa giải 2025, đồng thời đặt mục tiêu tham dự hạng Nhì vào năm tới.

HLV Trương Việt Hoàng tái xuất với bóng đá Việt Nam

Sau thời gian nghỉ ngơi kể từ khi chia tay đội V-League Đà Nẵng vào tháng 12-2024, danh thủ Trương Việt Hoàng đã chọn Phù Đổng làm điểm đến mới, đánh dấu sự trở lại với hệ thống các giải bóng đá quốc gia. Nhưng thay vì tiếp tục giữ vai trò HLV, ông Hoàng được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Kỹ thuật. Đây cũng lần đầu tiên sau 12 năm, cựu cầu thủ Thể Công trở lại huấn luyện một đội bóng ngoài chuyên nghiệp.

Theo lãnh đạo của đội Phù Đổng, việc bổ nhiệm Giám đốc Kỹ thuật Trương Việt Hoàng là bước đi quan trọng nhằm tái thiết đội bóng theo hướng hiện đại, trẻ trung và chuyên nghiệp hơn.

Giám đốc Kỹ thuật Trương Việt Hoàng đã khẳng định được năng lực chuyên môn bằng chức vô địch V-League 2020 trong màu áo Viettel FC, đưa Hải Phòng đoạt ngôi á quân V-League 2016. Mùa giải 2023-2024, chiến lược gia sinh năm 1975 giúp Đà Nẵng vô địch hạng Nhất để trở lại V-League. Cả ba thành tích ấn tượng này, ông Hoàng đều giữ vai trò HLV trưởng.

Trong khi đó, đội Phù Đổng hiện tại thuộc quyền chủ quản của Công ty cổ phần Đầu tư thể thao Phù Đổng, có trụ sở tại Hà Nội. Hồi tháng 6-2025, công ty này đã chuyển giao hoàn toàn quyền quản lý đội cũ là Phù Đổng Ninh Bình cho tỉnh Ninh Bình. Còn CLB mới sẽ bắt đầu lại từ Giải hạng Ba quốc gia 2025, hạng đấu nhất trong hệ thống bóng đá Việt Nam.

Đồng hành cùng Giám đốc Kỹ thuật Trương Việt Hoàng trong cabin huấn luyện của đội Phù Đổng là HLV Nguyễn Hồng Phong cùng Giám đốc Điều hành Phạm Duy Vinh. Giải hạng Ba quốc gia 2025 dự kiến khởi tranh vào cuối tháng 10, và đội Phù Đổng đặt mục tiêu giành 1 trong 4 suất thăng hạng.

HỮU THÀNH