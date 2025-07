HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt trả 2 tuyển thủ Trà My, Yến Nhi trở lại đơn vị chủ quản

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thôi tập trung 2 tuyển thủ Nguyễn Thị Trà My và Vi Thị Yến Nhi sau thời gian tập huấn.

Yến Nhi và Trà My đã được trở lại đơn vị chủ quản sau thời gian tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Ảnh: VCT

HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã thống nhất đề xuất thôi tập trung đối với tuyển thủ Nguyễn Thị Trà My và Vi Thị Yến Nhi từ ngày 25-7. Cục TDTT Việt Nam cũng đã có quyết định thôi tập huấn đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối với 2 tuyển thủ trên.

Cả 2 người thuộc danh sách 20 tuyển thủ được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập trung từ ngày 20-4. Tuy nhiên, cơ hội được ra sân thi đấu chính thức của từng tuyển thủ ở đội hình đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian qua là không nhiều.

Nguyễn Thị Trà My là cầu thủ chuyên môn tốt vị trí đối chuyền. Trước khi lên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, tay đập gặp chấn thương tại Cúp Hùng Vương 2025. Chính vậy, gương mặt này chưa có được thể trạng tốt nhất ở quá trình tập huấn. Trà My lần lượt vắng tên trong đội hình 14 tuyển thủ chính thức của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở 2 giải đấu quốc tế gần nhất là AVC Nations Cup 2025 và VTV Cup 2025. Tại chương trình thi đấu giải giao hữu Shanghai Future Stars 2025, Trà My cũng vắng mặt.

Tay đập trên đã dự đội hình VTV Bình Điền Long An tại giải bóng chuyền U23 quốc gia 2025 ở Thái Nguyên vừa qua. Dù vậy, sự có mặt trên sân của cô chưa phải trọn vẹn nhất. Hiện tại, Trà My đã trở lại đơn vị chủ quản và cô đang cùng đồng đội tập huấn với đội PFU Blue Cats ở chương trình chuyên môn diễn ra tại Vĩnh Long.

Trà My đang có mặt tập luyện cùng VTV Bình Điền Long An tại Vĩnh Long lúc này. Ảnh: VTVBDLA

Với cầu thủ chuyền 2 Vi Thị Yến Nhi, cô đã lỡ cơ hội góp mặt đội hình tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam. Yến Nhi không có tên trong danh sách chính thức của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu AVC Nations Cup 2025 và VTV Cup 2025. Dù thế, gương mặt này được tăng cường vào đội nữ trẻ Việt Nam thi đấu VTV Cup 2025. Yến Nhi đã dự giải Shanghai Future Stars 2025, nhưng cô ít được ra sân chính thức.

Lúc này, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam quyết định 12 tuyển thủ dự giải vô địch trẻ U21 thế giới 2025 (không có tên Vi Thị Yến Nhi). Do vậy, HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định trả cầu thủ trở lại đơn vị chủ quản. Năm 2023, cầu thủ chuyền 2 này từng là thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thi đấu chặng 2 giải SEA V.League.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và đội tuyển bóng chuyền nữ trẻ Việt Nam vẫn đang tập huấn tại Tam Đảo (Phú Thọ) trước khi dự các đấu trường quốc tế trong tháng 8.

MINH CHIẾN