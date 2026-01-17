HLV Slot 'vui mừng' chào đón Salah trở lại Liverpool sau AFCON

Arne Slot cho biết ông sẽ chào đón Mohamed Salah trở lại Liverpool ngay cả khi đội bóng có tới 15 tiền đạo, khi tiền đạo người Ai Cập sắp trở về từ Cúp bóng đá châu Phi.

Arne Slot quả quyết Salah vẫn là nhân tố quan trọng của Liverpool

Salah dự kiến ​​sẽ thi đấu trong trận tranh hạng ba của Ai Cập gặp Nigeria tại Morocco vào thứ Bảy. Sự trở lại Premier League sắp tới của Salah là chủ đề được bàn tán sôi nổi sau khi anh chỉ trích Liverpool trong một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi hồi đầu tháng trước.

Salah cáo buộc CLB đã "đẩy anh xuống vực" sau khi phải ngồi dự bị ba trận liên tiếp và nói rằng anh không có mối quan hệ nào với HLV Arne Slot. Nhưng Salah đã vào sân từ băng ghế dự bị trong trận thắng Brighton 2-0 tại Ngoại hạng Anh ngày 13-12, kiến ​​tạo một bàn thắng, và sau đó HLV Slot cho biết CLB đã vượt qua được vụ lùm xùm đó.

Liverpool hiện đang đứng thứ tư sẽ tiếp đón Burnley đang gặp khó khăn vào thứ Bảy và Slot đã bị cánh phóng viên truy vấn về Salah trong buổi họp báo trước trận đấu. Ông nói: "Trước hết, cậu ấy cần phải chơi một trận đấu lớn cho đội tuyển Ai Cập vào thứ Bảy. Và sau đó trở lại với chúng tôi, còn tôi rất vui vì cậu ấy đã trở lại. Mo rất quan trọng đối với CLB này, đối với tôi, vì vậy tôi rất vui vì cậu ấy sắp trở lại. Bởi vì ngay cả khi có trong ta y 15 tiền đạo, tôi vẫn sẽ rất vui nếu Salah trở lại sau khi chơi một trận đấu quan trọng cho đội tuyển quốc gia".

Những cuộc trò chuyện riêng tư

Slot từ chối tiết lộ nội dung các cuộc trò chuyện của ông với Salah, 33 tuổi, người gia nhập Liverpool năm 2017. "Tôi nghĩ những gì xảy ra giữa Mo và tôi qua điện thoại hoặc ở đây sẽ chỉ là chuyện riêng giữa hai chúng tôi. Tôi nghĩ mình không cần phải chia sẻ tất cả các cuộc trò chuyện riêng tư mà tôi có qua điện thoại với bất kỳ cầu thủ nào của mình".

Salah đã ghi 29 bàn thắng để giành Chiếc giày vàng Premier League mùa trước khi Liverpool giành chức vô địch Premier League lần thứ 20, nhưng anh chỉ ghi được bốn bàn trong mùa giải hiện tại.

Khi phóng viên hỏi, liệu khi nào Salah có thể thi đấu trở lại cho Liverpool. Slot nói: "Tuần tới. Chúng tôi đang thảo luận với cậu ấy về những gì được kỳ vọng ở bên đó và những gì chúng tôi kỳ vọng ở đây. Nhưng trước hết, cậu ấy cần chơi trận đấu quan trọng vào thứ Bảy, và tuần sau cậu ấy sẽ trở lại với chúng tôi".

Liverpool sẽ đối đầu với Marseille của Roberto de Zerbi tại Champions League vào thứ Tư trước khi hành quân đến Bournemouth vào cuối tuần tới. Chiến dịch bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh của họ đã sụp đổ với chuỗi 6 trận thua trong 7 trận đấu Ngoại hạng Anh bắt đầu từ cuối tháng 9.

Nhưng Slot đã ổn định lại tình hình và CLB hiện đang bất bại 11 trận trên mọi đấu trường: "Tôi có thể thấy các cầu thủ đang trưởng thành, họ ngày càng tự tin hơn, và họ đang trở nên tốt hơn, khỏe mạnh hơn, như tôi đã đề cập nhiều lần. Vì vậy, chúng tôi chỉ đang chờ đợi thời điểm mà chúng tôi đang làm tốt, nhưng có thể khởi động mùa giải của mình mạnh mẽ hơn nữa so với 11 trận đấu gần đây".

HOÀNG HÀ