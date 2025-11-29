HLV Roland: “Gặp U17 Malaysia sẽ không khác gì trận chung kết”

U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng qua chiến thắng 4-0 trước Ma Cao (TQ).

Phát biểu sau chiến thắng trước U17 Ma Cao (TQ), HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam nói: “Đúng như kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, các cầu thủ đã thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó! Ngoài ra, 23 cầu thủ luôn sẵn sàng vào thi đấu bất cứ thời điểm nào. Điều đó có thể thực hiện nhờ các em đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý. Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tôi hy vọng điều đó sẽ tiếp diễn khi U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia tại lượt cuối cùng”.

Ông Roland hy vọng toàn đội nâng cao sự tập trung, tính cẩn trọng khi gặp U17 Malaysia. Nhà cầm quân cho hay: “Cũng như các trận đấu khác, đội sẽ cần chuẩn bị, nghiên cứu các đối thủ thật kỹ. Ban huấn luyện sẽ cung cấp chi tiết thông tin để các cầu thủ hiểu hơn về đối thủ sắp tới. Đây như một trận chung kết. Tôi sẽ chuẩn bị thật tốt cho các học trò. U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng một cách tốt nhất, kỷ luật nhất”.

Điểm mạnh của Malaysia chính ở các tình huống cố định như đánh giá của ông Roland. Ông nói thêm: “Đây là thời điểm rất quan trọng. Tôi hy vọng trong trận đấu với Malaysia, khán giả sẽ đến sân đông đảo để cổ vũ đội tuyển. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ xứng đáng nhận được động viên từ cổ động viên. Cũng xin cảm ơn khán giả đã đồng hành với toàn đội trong thời gian qua. Và Chủ Nhật tuần này sẽ là một trận đấu đặc biệt”.

CAO TƯỜNG