HLV Okiyama Masahiko nói gì sau khi đưa U17 nữ Việt Nam vào VCK châu Á 2026?

Nhà cầm quân người Nhật Bản, ông Okiyama Masahiko tiếp tục thành công cùng bóng đá nữ trẻ Việt Nam khi ông góp công đưa U17 nữ Việt Nam vào VCK châu Á sau khi đã tạo dấu ấn tương tự cùng đội U20 nữ Việt Nam vào tháng 5 vừa qua.

HLV Okiyama Masahiko

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Trước tiên, chúng tôi đã giành hai chiến thắng, qua đó hoàn thành mục tiêu giành vé dự vòng chung kết. Đội đã chơi tập trung, không để thủng lưới trong cả hai trận đấu. Tôi rất tự hào về tinh thần thi đấu và nỗ lực của toàn đội”.

Cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu, Hải Yến, cũng không giấu được niềm vui: “Em rất vui vì đội đã vào vòng trong. Cả đội đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu và ai cũng cố gắng hết sức. Có lúc chúng em chưa hiểu ý nhau, nhưng đã trao đổi để phối hợp tốt hơn trong tấn công và có được bàn thắng”.

Tiết lộ về những chỉ đạo của HLV Okiyama Masahiko trong giờ nghỉ, Hải Yến chia sẻ: “Thầy nói nếu cố gắng thì sẽ làm được. Đội luôn thi đấu với tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Nếu cả đội đoàn kết thì sẽ có kết quả tốt. Chúng ta có nhiều cơ hội nhưng chưa tận dụng hết. Em rất tự hào vì đã mang về chiến thắng cho đội”.

Hải Yến cho biết thêm, chuyến tập huấn tại Đức trước giải là hành trang quý báu giúp đội trưởng thành hơn: “Ngay từ đầu tập trung, toàn đội đã đặt quyết tâm đi tiếp. Chuyến đi Đức giúp chúng em học được rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu với các chị lớn. Sau giải, ai về CLB sẽ tiếp tục tự hoàn thiện bản thân, cố gắng khắc phục điểm yếu để làm tốt hơn trong lần tập trung tới”.

Với hai chiến thắng tuyệt đối và thành tích giữ sạch lưới, đội tuyển U17 nữ Việt Nam khép lại vòng loại bảng D đầy ấn tượng, qua đó giành tấm vé chính thức tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026.

Phó chủ tịch LĐBĐVN Trần Anh Tú và Uỷ viên BCH LĐBĐVN Hồ Hồng Thạch xuống sân chúc mừng, động viên đội tuyển U17 Việt Nam.

Với kết quả này, đội tuyển U17 nữ Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam giành quyền tham dự vòng chung kết châu lục tính đến thời điểm này trong năm nay, sau đội tuyển U20 nữ, đội tuyển nữ, đội tuyển futsal và đội tuyển U23 quốc gia.

Trong giai đoạn còn lại của năm 2025, bóng đá Việt Nam còn đội tuyển U17 nam quốc gia sẽ tham dự vòng loại U17 châu Á 2026 vào tháng 11 tới và hiện đang tập trung tập luyện tại sân TTĐTBĐ Trẻ Việt Nam.

CAO TƯỜNG