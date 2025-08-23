HLV Nuno “lo lắng” tương lai ở Nottingham Forest

Mặc dù đã ký hợp đồng mới vào tháng 6, HLV Nuno Espirito Santo của Nottingham Forest thừa nhận ông lo lắng về sự ổn định công việc của mình do mối quan hệ ngày càng xấu đi với chủ sở hữu Evangelos Marinakis.

HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận lo lắng về sự ổn định công việc tại của Nottingham Forest.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã gây ấn tượng mạnh ở mùa giải trước khi dẫn dắt Forest giành vị trí thứ bảy tại Ngoại hạng Anh, Nuno - giúp CLB giành được một suất tham dự cúp châu Âu lần đầu tiên sau 30 năm. Nuno và CLB của mình cũng mở màn mùa giải này bằng chiến thắng trước Brentford. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi chính Nuno thừa nhận tương lai của mình chưa bao giờ là chắc chắn.

“Tôi là người đầu tiên lo lắng về tình hình này”, Nuno chia sẻ trước chuyến làm khách đến Crystal Palace vào Chủ nhật. “Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với chủ sở hữu, mùa giải trước mối quan hệ rất, rất, rất gần gũi. Mùa giải này thì không được như vậy. Tôi không thể nói rằng mọi thứ vẫn như cũ, bởi vì chúng không còn như cũ nữa. Lý do đằng sau thì tôi không biết. Tất nhiên, tôi hiểu mọi thứ vận hành như thế nào trong ngành này, có lửa thì mới có khói… Nhưng tôi ở đây là để làm công việc của mình”.

Chủ sở hữu Evangelos Marinakis vào sân tranh cãi với HLV Santo sau một trận Ngoại hạng Anh mùa giải trước.

Marinakis - người cũng sở hữu đội bóng vô địch Hy Lạp, Olympiakos - được biết đến trong giới bóng đá là một nhân vật có tiếng nói và quan điểm mạnh mẽ về cách điều hành CLB của mình. Tuần trước, Nuno đã chỉ trích hoạt động chuyển nhượng của Forest, cho rằng CLB đang lãng phí một cơ hội tốt để phát triển, bất chấp đội được đánh giá đang làm rất tốt trong công tác tuyển mộ. Người đảm nhận công việc phát triển đội bóng hiện tại là Edu Gaspar, cựu Giám đốc thể thao của Arsenal, người được bổ nhiệm vào tháng trước làm Giám đốc bóng đá toàn cầu của Forest. Forest dù chia tay ngôi sao tấn công Anthony Elanga sang Newcastle với giá 55 triệu bảng, nhưng đã chi gần 100 triệu để ký hợp đồng với James McAtee, Omari Hutchinson, Arnaud Kalimuendo và mượn cựu tiền vệ ngôi sao Aston Villa là Douglas Luiz từ Juventus.

Dự kiến, Forest sẽ đối mặt với bầu không khí thù địch tại Palace vào Chủ nhật, sau khi họ được trao cơ hội thay thế CLB London này tham dự Europa League. Palace đã thất bại một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với UEFA về các quy định đối với chủ sở hữu có cổ phần tại nhiều CLB. Họ vì thế bị giáng xuống chơi ở giải đấu hạng ba UEFA Conference League - giải đấu mà Forest trước đó sẽ đại diện cho bóng đá Anh.

PHI SƠN