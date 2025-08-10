HLV Nguyễn Anh Đức nhận tin vui từ Bùi Vĩ Hào

Sau gần 6 tháng điều trị chấn thương, quá trình phục hồi của tiền đạo Bùi Vĩ Hào đã có bước tiến nhanh và dự kiến tiền đạo trẻ này sẽ trở ra sân tập cùng Becamex TPHCM vào tuần sau.

Bùi Vĩ Hào đang có quá trình phục hồi chấn thương rất tốt.

Trước đó, vào cuối tháng 3, trong một buổi tập chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp Quốc gia 2024-2025, Bùi Vĩ Hào dính chấn thương nặng ở chân phải. Anh được chẩn đoán bị gãy xương cổ chân theo phân loại Weber C, gãy mắt cá ngoài, tổn thương gọng chày mác và đứt dây chằng bên trong. Vĩ Hào được tiến hành phẫu thuật ngay sau đó và thời gian qua tập phục hồi dưới sự giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ của đội tuyển quốc gia.

Tiến trình phục hồi nhanh của Vĩ Hào đã đem lại tin vui đến với HLV Nguyễn Anh Đức khi hàng công của đội bóng đất Thủ sẽ gặp nhiều khó khăn ở đầu mùa bóng từ sự ra đi của Tiến Linh. Nếu mọi chuyện thuận lợi Vĩ Hào hy vọng sẽ bắt nhịp cùng các đồng đội trên sân cỏ từ giữa giai đoạn 1 V-League 2025-2026, cũng là lúc đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 33.

Tập thể CLB Becamex TPHCM đã thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương vào sáng 10-8

Becamex TPHCM vừa trải qua giai đoạn biến động về lực lượng ở cả danh sách đi và đến, buộc HLV Nguyễn Anh Đức cùng các cộng sự sẽ làm việc rất nhiều trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới. Becamex TPHCM sẽ khởi động mùa bóng 2025-2026 bằng chuyến làm khách trên sân Pleiku gặp HA.GL vào ngày 17-8 ở vòng 1 V-League 2025-2026.

Mùa bóng mới cũng chính thức khởi động với đội bóng đất Thủ khi vào sáng 10-8, tập thể CLB Becamex TPHCM đã thành kính dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương. Đây cũng là nét truyền thống hàng năm của đội trước mỗi đầu mùa bóng, để bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân, những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

CAO TƯỜNG