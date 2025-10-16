HLV Maresca bị cấm chỉ đạo trận đấu với Forest

HLV Enzo Maresca của Chelsea đã bị cấm chỉ đạo một trận vì phản ứng và ăn mừng quá mức bàn thắng ở những phút cuối trong chiến thắng 2-1 trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào ngày 4-10.

HLV Enzo Maresca của Chelsea bị cấm chỉ đạo trận đấu trên sân Nottingham Forest vào thứ Bảy.

Nhà cầm quân người Italy sẽ bị cấm chỉ đạo trận đấu trên sân khách của Chelsea với Nottingham Forest tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy. Ông cũng đã bị phạt 8.000 bảng và Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) cho biết, Maresca đã công khai thừa nhận hành vi sai trái. Ông đã nhận thẻ vàng vì phản ứng với quyết định thổi phạt đền và nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút bù giờ thứ 6 vì ăn mừng quá khích từ bàn thắng quyết định của Estevao Willian.

Chelsea đã thua 2 trận Ngoại hạng Anh trước khi đối đầu với Liverpool trên sân nhà, và chiến thắng quý giá ngay trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 đã đưa The Blues lên vị trí thứ 6 vào thời điểm đó. Maresca được cho là đã nói với giới truyền thông Italy rằng việc ông chạy dọc đường biên và ăn mừng cùng các cầu thủ là “một phản ứng bản năng”, và nói thêm rằng điều đó là xứng đáng ngay cả khi ông bị đuổi khỏi sân.

Trong khi đó, Chelsea có lý do để lo lắng về vấn đề nhân sự sau khi tiền vệ Enzo Fernandez bị chấn thương đầu gối khi làm nhiệm vụ cho đội tuyển Argentina. Tiền vệ này đã chơi trong chiến thắng 1-0 của Argentina trước Venezuela vào thứ Sáu tuấn trước, nhưng rời sân ở phút 78. Một thông báo từ Liên đoàn bóng đá Argentina cho biết Fernandez bị viêm màng hoạt dịch, một dạng sưng tấy, ở đầu gối phải. Hiện chưa biết liệu Fernandez có thể cùng Chelsea đối đầu với Forest vào trưa thứ Bảy hay không.

Cole Palmer được xác nhận sẽ vắng mặt ít nhất cho đến tháng 11.

The Blues đã gặp phải một loạt vấn đề chấn thương trong những tuần gần đây. Reece James cũng phải bỏ lỡ nhiệm vụ ở đội tuyển Anh, trong khi Levi Colwill, Tosin Adarabioyo và Andrey Santos đã vắng mặt trước kỳ nghỉ. Benoit Badiashile và Josh Acheampong đã tập tễnh rời sân trong trận thắng Liverpool vì chấn thương. Đặc biệt là “nhạc trưởng” Cole Palmer sẽ vắng mặt ít nhất cho đến tháng 11 - sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách của Chelsea tới Forest, trận đấu Champions League với Ajax cũng như các trận đấu với Wolves và Sunderland…

Ngôi sao người Anh đã vắng mặt trong 3 trận đấu gần nhất với Brighton, Benfica và Liverpool vì chấn thương, sau khi được thay ra chỉ 21 phút sau trận thua Man.United vào ngày 20-9. Trước đó, anh cũng đã vắng mặt trong các trận đấu với West Ham và Fulham vào tháng 8, do gặp vấn đề trong giai đoạn tiền mùa giải. Điều này có nghĩa là Palmer mới chỉ ra sân 4 lần trên mọi đấu trường cho đến nay trong mùa giải này, và chỉ có một lần chơi trọn vẹn 90 phút tại Premier League vào ngày khai mạc.

Tuy nhiên, HLV Maresca sẽ chào đón sự trở lại của Trevoh Chalobah sau án treo giò và Wesley Fofana sau chấn thương đầu trong chuyến làm khách đến Forest.

Ở diễn biến khác, The Telegraph đưa tin, Chelsea không lo ngại về tương lai của Moises Caicedo sau khi tiền vệ này chia tay người đại diện cũ Manuel Sierra. Hợp đồng của Caicedo với Chelsea có thời hạn đến năm 2031, kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Phong độ của ngôi sao 23 tuổi này trong mùa giải này đã nhận được nhiều lời khen ngợi, với Jamie Carragher của Sky Sports đã gọi anh là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh.

VIỆT TÙNG