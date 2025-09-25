HLV Mai Đức Chung vinh dự nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

HLV Mai Đức Chung đã vinh dự được trao danh hiệu Anh hùng Lao động trong buổi lễ diễn ra sáng ngày 25-9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

HLV Mai Đức Chung được nhận danh hiệu Anh Hùng Lao động. Ảnh: TRẦN HUẤN

Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2025-2030) do Bộ VH-TT-DL tổ chức được diễn ra sáng ngày 25-9 với sự tham dự của hơn 300 đại biểu.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: “Với phương châm xuyên suốt: Quyết liệt hành động - Khát vọng cống hiến, với tinh thần cầu thị và khiêm tốn, chúng ta vui mừng báo cáo trước Đại hội: Trong văn hóa đã thi đua giữ gìn, bồi đắp bản sắc, nuôi dưỡng hồn cốt dân tộc, chủ động hội nhập, quảng bá văn hóa với bạn bè quốc tế; trong thể thao thi đua rèn luyện để làm rạng danh màu cờ sắc áo, nâng cao vị thế Tổ quốc trên trường quốc tế; trong du lịch thi đua sáng tạo đổi mới để Việt Nam trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội nhiều năm; báo chí, truyền thông trở thành mạch dẫn tri thức - kết nối niềm tin giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân…”.

Lĩnh vực thể thao đã có các đại diện tham dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VH-TT-DL.

Trong đó, 16 HLV, VĐV (13 VĐV, 3 HLV) của lĩnh vực thể thao nằm trong danh sách 21 tập thể và 57 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2025 được Bằng khen của Bộ VH-TT-DL.

Tại Đại hội lần này, HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – ông Mai Đức Chung đã được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Với cá nhân tôi, hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhận phần thưởng cao quý nhất này. Tôi xin gởi lời cảm ơn tới Đảng, Chính phủ, Bộ VH-TT-DL, Cục TDTT Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng người hâm mộ cả nước đã cổ vũ động viên cho các HLV, VĐV thể thao hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó. Đặc biệt, tôi biết ơn các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia đã luôn sát cánh, giúp tôi có vinh dự này…”.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 3 tập thể thuộc Bộ VH-TT-DL gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Di sản Văn hóa, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Trịnh Thị Thủy đã phát động phong trào thi đua yêu nước của Bộ giai đoạn 2025-2030.

MINH CHIẾN