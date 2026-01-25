HLV Kim Sang-sik: Tôi cảm kích trước màn trình diễn của học trò!

Nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu nổi xúc động sau khi chứng kiến các tuyển thủ U23 Việt Nam chơi kiên cường để giành chiến thắng chung cuộc trước U23 Hàn Quốc, giành huy chương đồng ở vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026. HLV sinh năm 1976 này đã dành cho giới truyền thông Việt Nam cuộc trao đổi sau khi khép lại hành trình ở Saudi Arabia.

HLV Kim Sang-sik tại buổi họp báo sau trận tranh hạng ba với U23 Hàn Quốc. Ảnh: TED TRẦN

- PHÓNG VIÊN: Xin chúc mừng ông và đội tuyển U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu tuyệt vời, dưới sức ép khủng khiếp của các cầu thủ U23 Hàn Quốc. Ông có thể nói gì về chiến thắng này?

- HLV Kim Sang-sik: Quả thật đây là trận đấu quá khó khăn đối với U23 Việt Nam. Nhưng rồi, các cầu thủ đã biết cách vượt qua. Tôi thành thật cảm ơn các cầu thủ cũng như ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Tôi rất cảm kích trước màn trình diễn và kết quả của toàn đội. U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam bước vào trận đấu đều rất mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Dù vậy, các cầu thủ nỗ lực hết sức mình, thể hiện tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Đặc biệt là trong tình thế chúng tôi bị thiếu mất một người, U23 Việt Nam giữ vững tỷ số hòa cho đến hiệp phụ và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Tôi tin rằng qua những trải nghiệm như thế này, các cầu thủ U23 Việt Nam trưởng thành hơn và đây là cơ hội để họ tiếp tục phát triển.

- Nguyễn Đình Bắc đã chơi rất hay trong trận tranh hạng ba, nhưng tấm thẻ đỏ đến thật đáng tiếc…

- Ở những trường hợp như vậy, HLV rất khó có thể làm gì để bù đắp tình hình, nhưng chúng tôi đã giành chiến thắng xứng đáng. Đình Bắc ghi bàn, và có lẽ do cậu ấy quá hưng phấn nên dẫn tới sai sót. Khi đó, U23 Việt Nam đã rơi vào tình thế thật khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ sẽ giữ thế trận tới cùng. Với riêng Đình Bắc, cậu ấy đã có một giải đấu gây ấn tượng và thành công.

HLV Kim Sang-sik và đội tuyển U23 Việt Nam đã có giải đấu U23 châu Á đáng nhớ

- Ông đã đặt trọn niềm tin vào thủ môn Văn Bình chứ không phải Trung Kiên trong trận đấu quan trọng này, với lý do gì?

- Trước hết, tôi cho rằng các cầu thủ U23 Việt Nam đã xử lý bình tĩnh và tự tin ở loạt sút luân lưu, giúp chúng tôi chiến thắng. Thủ môn Văn Bình dù không được thi đấu nhiều trước đó, nhưng vẫn luôn nỗ lực hết mình trong tập luyện. Trận đấu hôm nay, cậu ấy đã rất vất vả nhưng đóng góp công sức lớn vào chiến thắng chung của toàn đội. Văn Bình nói riêng và các thủ môn khác của đội tuyển U23 Việt Nam do HLV Lee Won Jae hướng dẫn đã thực sự trưởng thành hơn nhiều. Nhờ sự chỉ đạo và lời khuyên của ban HLV thủ môn, cậu ấy phát huy hiệu quả trong tình huống cản phá cú sút luân lưu của cầu thủ U23 Hàn Quốc.

- Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã khép lại, với ông và đội tuyển U23 Việt Nam, như vậy có thực sự thành công?

- Bóng đá là môn thể thao khó khăn và vất vả. Các cầu thủ U23 Việt Nam buộc phải chuẩn bị cả về thể lực lẫn tâm lý cho sân chơi này kể từ thời điểm chuẩn bị cho SEA Games 33. Họ không có ngày nghỉ và đã gắn bó cùng nhau gần 3 tháng, cho nên tôi trân trọng tất cả cầu thủ và thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam. Chiến thắng trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 chính là kinh nghiệm quý báu, giúp các cầu thủ của chúng ta trưởng thành hơn. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, tới sân cổ vũ, cũng như xin tri ân sự ủng hộ của cổ động viên Việt Nam qua truyền hình.

PHƯƠNG MINH ghi