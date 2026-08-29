HLV Kim Sang-sik: Chúng ta đã tạo nên cột mốc lịch sử

Ngày 28-8, HLV Kim Sang-sik đã tổ chức họp báo sau ASEAN Cup 2026, giải đấu đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch, để đánh giá về chuyên môn cũng như sự chuẩn bị của đội tuyển thời gian qua.

HLV Kim Sang-sik và cầu thủ Đình Bắc tại lễ nhận giải ASEAN Cup 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Kim Sang-sik mở đầu bằng lời cám ơn đến người hâm mộ khi đồng hành cùng đội xuyên suốt giải đấu. Đặc biệt là áp lực từ các khán đài sân Mỹ Đình hôm chung kết lượt về xứng danh là “cầu thủ thứ 12” của đội tuyển Việt Nam.

Ông nói: “Tình huống chúng ta bị thổi phạt đền, khi số 7 của Thái Lan bước lên chấm 11m, chính áp lực khổng lồ từ khán đài đã khiến đối thủ phân tâm và giúp chúng ta tránh khỏi bàn thua. Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên cột mốc lịch sử này cho bóng đá Việt Nam”.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo hành trình xuyên suốt với 8 trận bất bại từ đầu giải. Nhưng khó khăn sớm đến với đội ngay từ trận thứ hai gặp Singapore mà HLV Kim Sang-sik phát hiện vấn đề rất lớn đến với đội là dấu hiệu tự mãn từ một số cá nhân sau trận thắng dễ trước Timor Leste. Vì thế, ông đã có quyết định đầy bất ngờ vào cuối hiệp 1 của trận đấu khi rút Đình Bắc rời sân.

“Thật ra tôi chưa bao giờ gay gắt, mà rất thương và đặt kỳ vọng lớn nên tôi luôn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe để cậu ấy hoàn thiện bản thân. Quyết định rút Đình Bắc ra sau hiệp 1 trận gặp Singapore là lựa chọn khó khăn nhất của tôi ở giải đấu này. Một phần vì đấu pháp, phần lớn là vì tâm lý: sau cú hat-trick vào lưới Timor Leste, tôi nhận thấy toàn đội có dấu hiệu tự mãn. Tôi cần một quyết định dứt khoát để kéo các học trò trở lại mặt đất. Dù trận đó kết quả chưa trọn vẹn, nhưng sau đó toàn đội đã bừng tỉnh, siết lại kỷ luật và giành trọn chiến thắng ngay trên sân Indonesia”, ông Kim kể.

Phía trước, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định mình tại FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu mà cả chất lượng lẫn tiền thưởng đều tăng. Điều đó buộc đội tuyển phải chuẩn bị từ lúc này. HLV Kim cho biết ông và cộng sự sẽ bám các trận đấu ở V-League 2026-2027 để rà soát phong độ cầu thủ cũng như tìm nhân tố mới. 2 khu vực mà ông lo nhiều nhất là tìm 1 tiền vệ trung tâm đá cặp cùng Hoàng Đức và gia cố thêm hàng hậu vệ.

“Về hàng công, tôi đánh giá chất lượng hiện ổn định với những gương mặt như Xuân Son, Hoàng Hên, Quang Hải, Hoàng Đức, Tài Lộc và sự tiến bộ rõ rệt của Đình Bắc. Chúng tôi đã định hình được các mảng miếng phối hợp hiệu quả. Tuy nhiên, khi đối đầu các đội bóng hàng đầu châu lục, trọng tâm của chúng tôi là tổ chức lại hệ thống phòng ngự chặt chẽ và an toàn hơn”, HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

QUỐC CƯỜNG