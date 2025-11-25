HLV Flick ca ngợi 2 ngôi sao… không ngờ tới của Barcelona

Barcelona đang chơi tốt ở cả 2 giải đấu quan trọng nhất mùa giải là La Liga và Champions League, trong đó có đóng góp rất lớn của Marcus Rashford và Fermin Lopez - những người không nhận được nhiều kỳ vọng trong những ngày đầu của mùa giải mới.

HLV Hansi Flick tin rằng Marcus Rashford đang được hưởng lợi từ việc thay đổi môi trường đến Tây Ban Nha.

Rashford, một cầu thủ tấn công người Anh, gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn sau mùa giải sa sút thảm hại tại Man.United. Nhưng việc chuyển đến Tây Ban Nha đã giúp cầu thủ 28 tuổi nhanh chóng vực dậy sự nghiệp. Bốn trong số 6 bàn thắng của Rashford trong màu áo Barca cho đến nay đến từ Champions League - bao gồm 2 bàn trong chuyến trở lại Anh đối đầu với Newcastle vào tháng 9. HLV Hansi Flick của Barca tin rằng Rashford đang được hưởng lợi từ sự thay đổi môi trường ở Tây Ban Nha.

“Tôi rất vui khi có cậu ấy trong đội hình, thi đấu cho Barca”, nhà cầm quân người Đức phát biểu trong buổi họp báo. “Tôi đã theo dõi Rashford trong suốt sự nghiệp và luôn ấn tượng bởi phẩm chất của cậu ấy, cũng như những gì cậu ấy có thể làm trong vòng cấm, và cậu ấy đang thể hiện điều đó ở Barcelona. Sự thay đổi này là điều Rashford cần - thứ bóng đá mới, ở Barcelona, ​​với thời tiết đẹp… Với tôi, thật khó tin khi thấy cậu ấy luôn mỉm cười. Đó chính là bầu không khí mà chúng tôi đang có và điều đó rất tốt cho cậu ấy”.

Fermin Lopez ở lại và đang sắm một vai trò rất quan trọng tại Barcelona trong mùa giải mới.

Barca đang có 7 điểm sau 4 trận đấu tại vòng bảng phân hạng Champions League mùa giải này, và cần phải nỗ lực hơn nữa trong 4 trận còn lại để có thể kết thúc trong tốp 8 - vị trí giúp họ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Hành trình này bắt đầu bằng trận đấu trên sân Chelsea, đội cũng đang có thành tích tương tự. Màn đối đầu tại Stamford Bridge vào thứ Ba này trở nên thú vị với một mối liên hệ mang tên Fermin Lopez, người trong mùa hè vừa qua tưởng chừng đã gia nhập Chelsea với giá 40 triệu EUR.

Sau khi Barca từ chối lời đề nghị từ Anh vào mùa hè, tiền vệ 22 tuổi này ngay lập tức khẳng định mình là một cầu thủ quan trọng của HLV Flick. Với việc Gavi vắng mặt vì chấn thương và chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất ngay cả trước đó, Lopez là lựa chọn tốt nhất của Flick ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh thậm chí chơi tốt hơn Dani Olmo ở vị trí số 10 khi được trao cơ hội. Trong hệ thống đòi hỏi thể lực của vị HLV người Đức, cầu thủ năng động người Tây Ban Nha này mang đến nguồn năng lượng vô tận - gây áp lực tốt, đóng góp vào các pha tấn công và quan trọng nhất là có khả năng ghi bàn. “Cậu ấy ghi bàn, chạy chỗ, rất toàn diện. Cậu ấy có tất cả, sự năng động và tốc độ”, Flick nhận xét.

Lopez đã ghi 7 bàn thắng và thêm 4 pha kiến ​​tạo sau 12 lần ra sân mùa này trên mọi đấu trường - đáng chú ý nhất với một hat-trick vào lưới Olympiakos ở giai đoạn đầu vòng bảng Champions League. Trong trận hòa 3-3 với Club Brugge, Lopez cũng có 2 pha kiến ​​tạo tuyệt vời giúp Barca giành được một điểm... Gần nhất, Lopez trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế với phong độ chói sáng khi giúp Barca đánh bại Athletic Bilbao 4-0 vào thứ Bảy, khi anh đóng góp 1 bàn trong lần ra sân thứ 100 cho Barca.

THANH TUẤN