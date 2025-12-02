HLV đội tuyển Brazil bất ngờ đưa ra cảnh báo với Vinicius

HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti cho biết Vinicius Jr cần phải đạt thể lực hoàn toàn để có mặt trong đội hình dự World Cup năm sau, khẳng định sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào trong kế hoạch của ông.

Nhà cầm quân người Italy nhiều lần nhấn mạnh chính sách chỉ chọn những cầu thủ sẵn sàng ra sân 100% cho đội tuyển quốc gia. Vào tháng 10, Ancelotti đã gửi lời cảnh báo tới Neymar, nói rằng tiền đạo của Santos cần phải đạt thể lực hoàn toàn mới được triệu tập vào đội hình. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với chương trình thể thao Esporte Record của Brazil, vị chiến lược gia người Italy đã nhắc đến tên Vinicius, tuyên bố ông kỳ vọng mọi cầu thủ trong đội hình của mình đều đạt tiêu chuẩn như nhau.

“Có rất nhiều cầu thủ chất lượng cao sẵn sàng và tôi cần chọn những người đạt 100% thể lực”, Ancelotti nói. “Không chỉ riêng Neymar, mà có thể là Vinicius. Nếu Vinicius đạt 90% thể lực, tôi sẽ triệu tập một cầu thủ khác đang đạt 100% thể lực, bởi vì đây là đội tuyển Brazil, một đội bóng có tính cạnh tranh rất cao, đặc biệt là trên hàng công, nơi chúng tôi có rất nhiều cầu thủ xuất sắc”.

Vinicius đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Brazil đánh bại Paraguay 1-0 vào tháng 6 năm nay, qua đó giúp Selecao giành vé tham dự World Cup 2026. Tuy nhiên, đó chỉ là bàn thắng thứ 3 của anh sau 8 trận ở cấp độ quốc tế trong năm 2025 này. Trong khi đó, hiệu suất ghi 5 bàn sau 19 trận cho CLB của mình là Real Madrid cũng nhấn mạnh về những đóng góp quá khiêm tốn của ngôi sao người Brazil.

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của đội tuyển Brazil sẽ tiếp tục vào tháng 3, với trận giao hữu gặp Pháp tại Boston (Mỹ) vào ngày 26-3, trước khi gặp Croatia tại Orlando (Mỹ) vào ngày 31-3.

PHI SƠN