HLV đội Thái Lan thừa nhận áp lực trước chung kết lượt về với tuyển Việt Nam

Trưa 25-8, tại cuộc họp báo trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, HLV Anthony Hudson thừa nhận, các tuyển thủ Thái Lan đang đối diện với áp lực lớn khi làm khách trước tuyển Việt Nam. Dù vậy, ông vẫn bày tỏ niềm tin đối với các cầu thủ "Voi chiến" sẽ thể hiện được bản lĩnh và "chiến đấu hết mình".

HLV Anthony Hudson của Thái Lan dành sự tôn trọng tuyệt đối đến đội tuyển Việt Nam (ẢNH: HỮU THÀNH)

Trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20 giờ ngày 26-8 trên sân Mỹ Đình. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm lợi thế lớn sau khi thắng Thái Lan 2-0 ngay tại sân Rajamangala ở trận lượt đi.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Anthony Hudson gửi lời cảm ơn đến VFF vì đã tạo điều kiện tốt về cơ sở vật chất kể từ khi tuyển Thái Lan đặt chân đến Hà Nội. Ông chia sẻ: "Đây là trận chung kết lượt về, cũng là trận cuối cùng nên chúng tôi phải chiến đấu hết mình, bằng tất cả những gì có thể".

"Bóng đá là một sân chơi cảm xúc, với một hành trình dài. Chúng tôi đã chơi tốt ở trận lượt đi, Thái Lan chỉ thua ở đúng khoảnh khắc đó thôi. Tôi luôn tin vào năng lực của các cầu thủ”, HLV Anthony Hudson nói.

Tại giải đấu ASEAN Cup 2026, quy định bàn thắng sân khách không được áp dụng. Điều này đồng nghĩa Thái Lan phải thắng với cách biệt 2 bàn để đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đây là thử thách lớn đối với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ của “Voi chiến”.

Thừa nhận áp lực này, HLV Anthony Hudson thẳng thắn: “Tôi yêu cầu thủ trẻ trong đội, họ là những nhân tố rất chất lượng. Nhưng áp lực ở trận đấu ngày mai là rất lớn khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách, đối đầu với đội tuyển Việt Nam có thủ môn rất xuất sắc. Dù vậy, chúng tôi đến đây để cống hiến. Tôi muốn các cầu thủ trẻ của mình thể hiện được bản lĩnh”.

HLV Anthony Hudson đánh giá cao kinh nghiệm của đội trưởng Sarach Yooyen (ẢNH: TIẾN NGUYỄN)

HLV Anthony Hudson không quá lo lắng về tương lai nếu thất bại tại chung kết ASEAN Cup 2026. Ông cho rằng đây là một giải đấu đẹp nhưng cũng có những khó khăn đối với Thái Lan.

Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh: “Đây là điều khác biệt giữa hai đội tuyển. Việt Nam tập trung cùng nhau, thi đấu ba trận giao hữu với sự chuẩn bị tốt. Đó là hoàn cảnh khác biệt giữa Việt Nam và Thái Lan. Dù đang bị dẫn 2 bàn, nhưng ở trận lượt đi, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội. Chúng tôi tiếc về kết quả ấy, nhưng vẫn có niềm tin vào sự chuẩn bị của mình”.

Tham dự buổi họp báo còn có đội trưởng Sarach Yooyen. Cũng như HLV Anthony Hudson, thủ quân của Thái Lan thừa nhận áp lực đang xuất hiện với những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, anh thay mặt toàn đội thể hiện quyết tâm đảo ngược tình thế ở trận chung kết lượt về.

Tiền vệ Sarach khẳng định: “Chúng tôi dành sự tôn trọng cho Việt Nam, nhưng việc thua 0-2 ở lượt đi, Thái Lan vẫn có niềm tin giành chiến thắng và mang cúp về cho đất nước”.

HỮU THÀNH