HLV Đặng Trần Chỉnh kiêm thêm chức danh trưởng đoàn CLB Becamex TPHCM

V-League 2025-2026 sẽ trở lại với các trận đấu vòng 7 vào cuối tuần này. Trong quãng nghỉ vừa qua một số CLB đã có những điều chỉnh ở khu kỹ thuật, từ công việc chuyên môn đến quản lý.

HLV Đặng Trần Chỉnh thay ông Hồ Hồng Thạch kiêm thêm chức danh trưởng đoàn CLB Becamex TPHCM.

Ở CLB Becamex TPHCM, HLV trưởng Đặng Trần Chỉnh kiêm thêm chức danh trưởng đoàn đội bóng này thay cho ông Hồ Hồng Thạch. Chủ tịch CLB Becamex TPHCM, ông Hồ Hồng Thạch sẽ làm phó đoàn cùng với ông Nguyễn Thanh Sơn. Ông Đặng Trần Chỉnh đã tiếp nhận ghế HLV trưởng đội bóng đất Thủ từ vòng 6 và có kết quả đáng khích lệ qua trận hòa trên sân Thanh Hóa. Vòng đấu tới, họ sẽ tiếp tục làm khách trên sân Thiên Trường trước Nam Định.

Cùng với đó, công ty VFF cũng xác nhận Hà Nội FC đăng ký ông Harry Kewell vào chức danh HLV trưởng thay cho nhà cầm quân người Nhật Bản, Yusuke Adachi. Cùng với đó đội bóng này có thêm 1 trợ lý HLV là Warren James Feeney. Đây là lần thứ 2 Hà Nội điều chỉnh HLV trưởng từ đầu mùa bóng. Việc thay HLV trước quãng nghỉ gần 2 tuần vừa qua cũng vừa đủ thời gian cho HLV Harry Kewell nắm bắt công việc tại đây.

Khu kỹ thuật của Hà Nội FC cũng có nhiều điều chỉnh

Cuối cùng là ở SLNA, công ty VPF xác nhận việc ông Văn Sỹ Sơn thay Phan Như Thuật dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ. Những mùa qua ghế HLV trưởng CLB SLNA luôn là “ghế nóng”, thường thay HLV, chủ yếu là những cựu tuyển thủ của đội bóng này nên không mất nhiều thời gian để thích nghi khi tiếp nhận công việc.

CAO TƯỜNG