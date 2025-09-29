HLV của Sociedad hết lời ca ngợi Lamine Yamal

HLV Sergio Francisco của Sociedad ca ngợi Lamine Yamal là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Yamal, 18 tuổi, đã vắng mặt trong 4 trận đấu gần nhất của Barca vì chấn thương, nhưng đã vào sân từ ghế dự bị ở phút 58 trong trận gặp Sociedad và chỉ trong vòng một phút đã kiến ​​tạo cho Robert Lewandowski, giúp đội bóng xứ Catalan giành chiến thắng 2-1 để vươn lên dẫn đầu La Liga. Ngoài ra, Yamal đã liên tục làm khổ hàng thủ đội khách, bao gồm một bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ở phút 74, và suýt tiền kiến ​​tạo cho Lewandowski ghi bàn ở phút 84, khi tiền đạo người Ba Lan bị xà ngang từ chối.

“Chỉ riêng sự hiện diện của Lamine trên sân đã là một mối đe dọa”, Francisco phát biểu trong buổi họp báo. “Rất khó để ngăn cản cậu ấy, ngay cả khi phải đưa những cầu thủ mới vào sân từ ghế dự bị để phòng ngự. Thật tuyệt khi được xem cậu ấy thi đấu. Lamine đã một lần nữa chứng minh rằng mình có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Việc cậu ấy vào sân từ ghế dự bị đã quyết định trận đấu”.

Sociedad đã bất ngờ vươn lên dẫn trước trong hiệp một tại sân vận động Olympic nhờ công của Alvaro Odriozola, nhưng Jules Kounde đã đánh đầu gỡ hòa cho Barca ngay trước khi hiệp một kết thúc từ quả phạt góc của Marcus Rashford. HLV Hansi Flick sau đó đã đưa Yamal vào sân ở phút 58 trong sự hân hoan của các cổ động viên nhà. “Tôi rất vui khi cậu ấy trở lại, tất cả chúng tôi đều vậy”, Flick nói. “Cậu ấy đã thể hiện rõ sức mạnh vượt trội của mình, trong việc tạo ra cơ hội và tung ra đường chuyền quyết định. Thật tuyệt khi có Lamine đã trở lại với chúng tôi”.

Yamal tái xuất cùng Cúp Kopa - giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới.

Yamal tái xuất vào cuối tuần mà anh về nhì sau Ousmane Dembele ở giải Quả bóng Vàng, và mang về Cúp Kopa - giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất thế giới - lần thứ 2 tại một buổi dạ tiệc ở Paris. Yamal đã khoe Cúp Kopa trên sân trước trận đấu, và Flick cho biết giờ đây anh sẽ tập trung vào việc giành thêm một danh hiệu Quả bóng Vàng nữa vào năm sau. “Chúng ta không thể thay đổi quyết định, nhưng Lamine có một cơ hội khác vào năm sau”, vị HLV người Đức nói thêm. “Yamal sẽ cố gắng giành được nó. Đối với mỗi cầu thủ, việc trở thành một trong những người có thể giành được danh hiệu này là một điều vô cùng to lớn. Và tất nhiên, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trong đội hình có đủ khả năng giành được danh hiệu này”.

Barca vẫn bất bại trong bảy trận đấu mùa này, thắng 6 và hòa 1, và chiến thắng hôm Chủ nhật đã đưa họ vượt qua Real Madrid để dẫn đầu bảng xếp hạng sau khi Los Blancos bị Atletico Madrid đánh bại hôm thứ Bảy. “Thật tuyệt vời khi có được điều này”, Flick nói về việc vươn lên dẫn đầu. “Nó gây áp lực lên các đối thủ, Real và tất cả những người đứng sau chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi phải bảo vệ vị trí này”.

Chiến thắng hôm Chủ nhật cũng đáng chú ý vì màn ra mắt của Dro Fernandez, tiền vệ tấn công 17 tuổi, người đã được Flick trao cơ hội đá chính bất ngờ. “Tôi rất hạnh phúc, rất hạnh phúc”, Dro nói với các phóng viên. “Thật không thể tin được. Khi được thông báo sẽ đá chính, ban đầu tôi đã không tin, nhưng tôi đã cố gắng bình tĩnh lại. Các cầu thủ khác và HLV đã giúp đỡ rất nhiều. Họ bảo tôi cứ làm những gì tôi vẫn làm trong các buổi tập và điều đó đã cho tôi sự tự tin”.

THANH TUẤN