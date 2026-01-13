HLV của Barnsley chỉ trích Szoboszlai “thiếu tôn trọng”

HLV trưởng của Barnsley, Conor Hourihane đã chỉ trích Dominik Szoboszlai vì hành động ‘thiếu tôn trọng” trong trận thắng 4-1 của Liverpool trước đội bóng của ông, sau khi tiền vệ này cố gắng đánh gót khi bóng trong vòng cấm địa của mình.

Liverpool đánh bại Barnsley 4-1 để gành quyền vào vòng 4 FA Cup.

Szoboszlai đã mở tỷ số cho đội chủ sân Anfield chỉ sau 8 phút, khi anh làm im lặng các cổ động viên đội khách bằng một cú sút xa tuyệt đẹp từ khoảng cách 30 mét. Jeremie Frimpong nâng tỷ số lên 2-0 khi anh đột phá từ cánh phải và tung cú sút mạnh bằng chân trái vào lưới. Tuy nhiên, Szoboszlai đã tạo cơ hội cho Barnsley trở lại trận đấu 5 phút trước giờ nghỉ giải lao với một sai lầm tai hại, mà chắc chắn sẽ được nhắc đến trong các đoạn phim hài hước trong nhiều năm tới. Pha đánh gót hụt của anh cách khung thành nhà 6 mét là một pha xử lý tồi tệ, và Adam Phillips đang bám đuổi chỉ cần đệm bóng vào lưới trống để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

“Đó là một cảm giác tuyệt vời đối với Adam khi ghi bàn trước khán đài Kop”, HLV Hourihane của Barnsley nói. “Là một fan của Liverpool, trưởng thành từ học viện - đó là điều mà cậu ấy có thể nhìn lại suốt đời và nói rằng mình đã làm được điều đó. Nhưng thành thật mà nói, hành động của cầu thủ đối phương có phần thiếu tôn trọng. Tôi không nghĩ cậu ta sẽ làm thế khi đối đầu với Chelsea, Arsenal hay trong một trận đấu Champions League. Tôi rất vui mừng cho Adam, nhưng xét từ góc độ cầu thủ của họ thì đó là một hành động thiếu tôn trọng”.

Dominik Szoboszlai đã bị chỉ trích sau vì một cú đánh gót tai hại dẫn đến bàn thua của Liverpool.

HLV Arne Slot của Liverpool cũng bày tỏ sự thất vọng trong cuộc họp báo sau trận đấu, thừa nhận sai lầm của Szoboszlai đã góp phần tạo nên một hiệp 2 căng thẳng tại Anfield. “Tôi có ý kiến ​​riêng về điều đó và chắc chắn tôi sẽ chia sẻ với cậu ấy”, Slot nói. “Đây không phải là lần đầu tiên - và bây giờ tôi đang nói chung chung - khi chúng tôi dẫn trước 2-0, không có vấn đề gì trong trận đấu và sau đó lại để thủng lưới một bàn dễ dàng hoặc cẩu thả. Nếu bạn để thủng lưới một bàn thua như vậy, điều mà chúng ta đã làm rất nhiều lần trong mùa giải này, thì tâm lý của đội kia sẽ khác đi rất nhiều. Điều đó chắc chắn không có lợi cho chúng ta. Ngay cả tối nay, chúng ta cũng có thể thấy nhiều điều tương tự như những gì đã xảy ra nhiều lần trong mùa giải này”.

Barnsley đã chơi rất quyết liệt hơn sau bàn thắng và khi trận đấu vẫn còn cân bằng, HLV Slot buộc phải tung các ngôi sao Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Ibrahima Konate vào sân sau hơn một giờ thi đấu. Wirtz là người xua tan sự bồn chồn của người hâm mộ chủ nhà khi tung cú sút cong tuyệt đẹp đưa bóng góc xa khung thành sau đường chuyền của Ekitike, người sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút bù giờ từ đường chuyền… của Wirtz.

Mặc dù tỷ số có phần phản ánh không khí trận đấu, nhưng kết quả này là trận đấu thứ 11 liên tiếp Liverpool bất bại, và là dấu hiệu cho thấy khả năng giành chiến thắng của họ. Liverpool chưa thua trận nào kể từ tháng 11 năm ngoái khi thua trước Paris Saint-Germain tại Champions League.

VIỆT TÙNG