HLV Alonso bảo vệ tài năng trẻ Mastantuono vì khen Messi

Franco Mastantuono ra mắt Real Madrid nhưng tuyên bố Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Mastantuono đã ký hợp đồng sáu năm với Real Madrid, và khi phát biểu trong buổi ra mắt tuần trước rằng anh đã coi đồng hương Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Messi đã cạnh tranh quyết liệt với Cristiano Ronaldo trong nhiều năm khi anh chơi cho Barcelona, còn Ronaldo - cũng được nhiều người coi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - đã chơi cho Real Madrid.

Lời khen ngợi của Mastantuono dành cho cầu thủ đến từ đối thủ truyền kiếp của Real Madrid đã khiến nhiều người ở Madrid ngạc nhiên, và thu hút hầu hết các tiêu đề báo sau buổi ra mắt của anh. Một số người hâm mộ Madrid không hài lòng với những bình luận của cầu thủ tuổi teen này. Nhưng Alonso nói hôm thứ Hai: “Việc Messi là cầu thủ yêu thích của cậu ấy là điều dễ hiểu thôi. Cậu ấy đến từ Argentina và thuận chân trái, nên điều đó không có gì ngạc nhiên đối với tôi”.

HLV Alonso sau đó trở lại vấn đề chính, ca ngợi tài năng của Mastantuono - người đã khiến Real Madrid chi 45 triệu EUR để chiêu mộ từ River Plate. “Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Mastantuono, tôi đã bị ấn tượng bởi tính cách của cậu ấy,” tân HLV của Real Madrid chia sẻ. “Lúc đó cậu ấy mới 17 tuổi, và cậu ấy rất tự tin vào bản thân. Cậu ấy dường như không hề lo lắng về việc chuyển đến Real Madrid. Sự trưởng thành và phẩm chất đó đã được thể hiện rõ ràng kể từ khi cậu ấy đến. Tôi biết cậu ấy sẽ nhanh chóng hòa nhập, cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ”.

HLV Xabi Alonso của Real Madrid hứa hẹn sẽ hành động thay vì lời nói trước trận ra mắt La Liga với Osasuna.

Alonso cho biết thêm Mastantuono có thể sẽ được ra sân trong trận mở màn La Liga của đội bóng vào thứ Ba gặp Osasuna. “Cậu ấy sẽ mang đến cho chúng tôi chất lượng và năng lượng, cậu ấy rất quyết tâm”, Alonso nói thêm. “Cậu ấy có động lực tuyệt vời từ góc độ phòng ngự. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi tôi làm việc cùng cậu ấy, tôi có thể thấy được tinh thần Argentina, cậu ấy là một chiến binh, nhưng cậu ấy cũng rất chất lượng. Cậu ấy là một cầu thủ tấn công và có cái chân trái tuyệt vời, cả từ những tình huống cố định và những đường chuyền quyết định. Cậu ấy có kỹ thuật đáng kinh ngạc và còn rất trẻ. Chúng tôi cần phải hướng dẫn cậu ấy, nhưng cậu ấy đã chơi ở một đẳng cấp rất tốt”.

Tại Club World Cup, giải đấu đầu tiên của Alonso tại Real Madrid, họ đã bị Paris St Germain loại với tỷ số 0-4 ở bán kết tháng trước. Cựu HLV của Bayer Leverkusen hứa hẹn sẽ hành động thay vì lời nói trước trận ra mắt La Liga. “Tôi thiên về hành động hơn là nói”, Alonso nói với các phóng viên. “Hứa hẹn trước khi hành động thường không hiệu quả trong bóng đá. Chỉ nói suông sẽ không biến điều đó thành hiện thực. Chúng tôi muốn bắt đầu theo hướng đó vào ngày mai. Chúng tôi thực sự hào hứng và muốn mang năng lượng đó đến sân vận động và giành được sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Real Madrid mùa hè này đã củng cố hàng phòng ngự với hậu vệ phải người Anh, Trent Alexander-Arnold từ Liverpool gia nhập cùng với trung vệ 20 tuổi người Tây Ban Nha, Dean Huijsen của Bournemouth, cùng hậu vệ trái Alvaro Carrera từ Benfica. Hậu vệ Dani Carvajal, người đang dần trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước, đã được điền tên vào đội hình trong trận đấu với Osasuna. “Đây là một cuộc cạnh tranh tuyệt vời cho các cầu thủ, và tôi rất vui khi chúng tôi có hai người có thể chơi ở mỗi vị trí”, Alonso nói. “Đôi khi tôi sẽ phải xoay tua. Carvajal đang ngày càng tiến gần đến phong độ tốt nhất, và điều đó rất tốt cho đội bóng”.

Tuy nhiên, Real sẽ không có trung vệ chủ chốt Antonio Ruediger (bị treo giò) cũng như hậu vệ trái Ferland Mendy, người có trong danh sách chấn thương bên cạnh các tiền vệ Eduardo Camavinga và Jude Bellingham cùng tiền đạo Endrick.

THANH TUẤN