HLV Allegri trở lại Turin đối đầu đội bóng cũ Juventus

Không ai có thể đoán trước được phản ứng của HLV Massimiliano Allegri khi trở lại Turin vào Chủ nhật. Nhà cầm quân 58 tuổi sẽ cùng AC Milan, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, quyết tìm kiếm chiến thắng trước Juventus - đội mà ông từng có 2 nhiệm kỳ dẫn dắt.

HLV Massimiliano Allegri đang thay đổi AC Milan mạnh mẽ khi đưa đội lên ngôi đầu.

Nhiệm kỳ đầu tiên của Allegri trên băng ghế huấn luyện Juventus đã kết thúc vào năm 2019 sau khi dẫn dắt Bianconeri giành 5 chức vô địch Serie A liên tiếp. Ông trở lại vào năm 2021 nhưng đã bị sa thải vào mùa hè năm 2024, sau những lời lẽ thô lỗ nhắm vào trọng tài trong trận chung kết Cúp quốc gia Italy.

Nhận lời trở lại Milan sau 11 năm, Allegri đã tạo ra tác động ngay lập tức khi giúp đội tiến bộ rõ nét sau mùa giải chỉ kết thúc ở vị trí thứ 8 - khiến đội bóng 7 lần vô địch châu Âu phải rời xa đấu trường châu lục. Sau khi thua trận mở màn Serie A trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Cremonese với tỷ số 1-2, Milan đã thắng 4 trận liên tiếp và chỉ để thủng lưới một lần - trong chiến thắng cuối tuần trước trước nhà đương kim vô địch Napoli. Milan vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, xếp trên Napoli và Roma về hiệu số bàn thắng bại, và hơn một điểm so với Juventus, đội vẫn bất bại nhưng đã hòa 2 trận gần nhất.

Lần cuối cùng Allegri đối đầu với Bianconeri với tư cách là đối thủ cách đây gần 12 năm, khi đội bóng Milan của ông để thua Juve của Antonio Conte. Lần này, cục diện trận đấu có lẽ phụ thuộc vào việc Juve kiềm chế Christian Pulisic như thế nào. Tuyển thủ Mỹ đang có phong độ tốt khi ghi 6 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo sau 7 trận ở Serie A và cúp quốc gia. Tiếp theo, anh sẽ cố gắng gây ấn tượng với hàng phòng ngự của Juve - bao gồm Bremer, Federico Gatti và Lloyd Kelly đều cao trên 1,8 mét.

AC Milan đang bay cao cùng phong độ sung mãn của tiền đạo Christian Pulisic.

Trong khi đó, ra sân sớm hơn vào Chủ nhật, AS Roma và Napoli sẽ tìm cách giành chiến thắng để hy vọng gây đủ áp lực khiến Milan xảy chân. Cả 2 đội trong tốp đầu này đều gặp những đối thủ vẫn chưa biết thắng ở mùa giải mới. Trong đó Napoli thuận lợi hơn khi tiếp đón đội áp chót bảng Genoa, còn AS Roma phải làm khách đến sân Fiorentina khó nhằn.

Trước đó vào thứ Bảy, Inter sẽ tiếp đón hiện tượng Cremonese - đội tân binh nhưng vẫn chưa thua sau 5 vòng đấu, giành được 9 điểm. Tiền đạo chủ chốt Marcus Thuram của Inter đã bị chấn thương gân kheo trong chiến thắng 3-0 trước Slavia Prague tại Champions League hôm thứ Ba. Tuy nhiên họ có sự thay thế tốt là Pio Esposito, 20 tuổi, người được coi là tiền đạo trung tâm xuất sắc tiếp theo của Italy. Pio Esposito đã ghi bàn thắng thứ 2 cho Inter Milan trong chiến thắng 2-0 trước Cagliari mới đây.

Como sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Cesc Fabregas, người bị cấm 2 trận, trong chuyến làm khách đến sân của Atalanta ở một trận derby khu vực. Ngoài ra, tiền đạo Jesus Rodriguez của Como cũng đang chấp hành án treo giò 3 trận sau khi nhận thẻ đỏ vào cuối tuần trước vì hành vi đấm đá không bóng vào một cầu thủ Cremonese…

PHI SƠN