HDBank Green Marathon 2025 – Điểm hẹn của những bước chân xanh

Giải chạy HDBank Green Marathon 2025 chính thức trở lại, hứa hẹn mang đến một mùa giải sôi động, hấp dẫn và đầy ý nghĩa khi quy tụ hàng ngàn VĐV trong nước và quốc tế tham gia cùng nhiều hoạt động hướng đến trách nhiệm xã hội và cộng đồng.

Trở lại với mùa giải thứ tư, HDBank Green Marathon 2025 sẽ diễn ra vào ngày 27 và 28-9-2025 tại xã Cần Giờ – “lá phổi xanh” của TPHCM, nơi được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn thế giới. Đây là sự kiện thường niên do Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ UNIQUE phối hợp cùng Liên đoàn Điền kinh TPHCM tổ chức, dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Sở VH-TT TPHCM.

Năm nay, với sự đồng hành đặc biệt của Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) trong vai trò nhà đồng hành Kim cương, giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của ngân hàng trong việc gắn kết kinh doanh với trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững. Không chỉ lan tỏa tinh thần sống xanh – khỏe mạnh và ý thức bảo vệ môi trường, giải chạy còn mang đến một điểm nhấn mới: lần đầu tiên giới thiệu những trải nghiệm tài chính số hiện đại thông qua siêu ứng dụng ngân hàng số thế hệ mới tại Việt Nam.

Giải Marathon Cần Giờ Xanh HDBank 2024

Giải chạy được thiết kế đa dạng với nhiều cự ly, dành cho trẻ em (Kids Run), 5km, 10km, Half Marathon và Marathon cùng nhiều nội dung thi đấu đồng hành thú vị như: Chồng cõng vợ; Tiếp sức đồng đội và Cặp đôi vợ chồng... Đường chạy được chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế của Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS), các runner có thể sử dụng kết quả từ HDBank Green Marathon để đăng ký tham dự các giải chạy danh giá trên thế giới.

Song song với các nội dung thi đấu, giải chạy còn lan tỏa các giá trị xanh và nhân văn thông qua những hoạt động bên lề thiết thực như nhặt rác làm sạch bãi biển, trồng cây tạo mảng xanh, trao tặng bánh trung thu và lồng đèn cho các em thiếu nhi, tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, giải chạy còn góp phần quảng bá hình ảnh xã Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đến với cộng đồng trong nước và bạn bè quốc tế, khẳng định giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất giàu bản sắc này.

Fanpage: https://www.facebook.com/GreenCanGioMarathon/ Website: https://greencangiomarathon.vn/

NGUYỄN THANH