Hậu trường World Cup: Đừng quên sạc pin quả bóng “thông minh” Trionda

Trong mỗi trận đấu tại World Cup 2026, có một người làm nhiệm vụ quan trọng : Đảm bảo những quả bóng không... hết pin. Đúng vậy, bóng đá đã bước vào kỷ nguyên công nghệ thực thụ. Quả bóng chính thức Adidas Trionda không chỉ là một quả bóng thông thường. Nó là một quả bóng “connected” với chip cảm biến bên trong, truyền dữ liệu gần như thời gian thực, hỗ trợ quyết định việt vị chính xác chưa từng có, và cung cấp hàng đống thống kê mà ngay cả fan cuồng nhiệt cũng khó theo kịp.

Nhưng mọi thứ đều có giá. Quả bóng thông minh cũng... cần sạc như chiếc điện thoại của bạn.

Adidas chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước mỗi trận, hơn chục quả bóng connected được sạc đầy trong các đế sạc không dây. Một quả hết pin cần khoảng 2,5 giờ để sạc đầy. Khi đầy pin, chúng có thể hoạt động liên tục đến 6 giờ, và tự động chuyển sang chế độ “ngủ đông” (hibernation) khi nằm ngoài sân, tiết kiệm pin tối đa.

Để an toàn tuyệt đối, còn có một nhân viên chuyên theo dõi mức pin của từng quả bóng qua màn hình trung tâm. Adidas khẳng định: cho đến nay, chưa từng có quả bóng nào hết pin trong bất kỳ trận đấu thử nghiệm nào. Tor Southard, Phó Chủ tịch Hiệu suất & Vận hành của Adidas, cho biết: “Chúng tôi biết thời lượng trận đấu tối đa, biết điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất có thể xảy ra. Và có nhiều quả dự phòng sẵn sàng thay thế ngay lập tức”.

ảnh: adidas

Công nghệ Trionda đã chứng minh giá trị ngay từ những trận đầu tiên. Trong trận Thụy Điển gặp Tunisia, một bàn thắng ban đầu bị từ chối vì việt vị, nhưng dữ liệu từ chip trong quả bóng cho thấy một cầu thủ Thụy Điển khác đã chạm nhẹ, giúp cầu thủ ghi bàn hợp lệ. Quả bóng World Cup Qatar 2022 không thể làm được điều này.

Chip mới được đặt khéo léo, nhúng vào thành bên của một trong bốn mảnh ghép. Adidas phải thử nghiệm hàng trăm lần để cân bằng trọng lượng, đảm bảo quả bóng bay chính xác, không lệch lạc hay thay đổi cảm giác khi sút. Quan trọng hơn, những quả bóng tập luyện và bán cho người hâm mộ (không có chip) phải bay y hệt quả bóng thi đấu. Ông Southard nhấn mạnh:“Chúng tôi đã làm hơn 300 bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm để đảm bảo sự cân bằng, cảm giác, xoáy... hoàn toàn giống nhau dù có chip hay không”.

Đội tuyển Mỹ cho biết các cầu thủ hầu như không để ý đến sự khác biệt. Họ chỉ cần nhớ một điều: dùng quả bóng không chip khi tập luyện, và chuyển sang quả bóng connected (có van bơm màu khác) khi thi đấu chính thức.

Cho đến nay, không có phản ứng tiêu cực lớn nào từ cầu thủ như thời quả Jabulani năm 2010 nổi tiếng “bay khó lường”. Công nghệ tiếp tục tiến hóa nhanh chóng, và Trionda đang được đón nhận tích cực.

LONG KHANG