Harry Kane trở lại Bắc London thách thức hàng thủ Arsenal

Cựu tiền đạo của Tottenham, Harry Kane sẽ cùng Bayern Munich trở lại Bắc London vào thứ Tư để đối đầu với đối thủ cũ Arsenal, mang đến thách thức lớn cho một hàng phòng ngự chắc chắn nhất của Champions League cho đến thời điểm này.

Harry Kane ghi bàn cho Bayern Munich trước Arsenal ở tứ kết Champions League 2023-2024.

Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại Champions League mùa giải này. Tại Ngoại hạng Anh, đội bóng của Mikel Arteta mới chỉ để thủng lưới 6 bàn - thành tích tốt nhất trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhưng vào thứ Tư, đối mặt họ sẽ là một siêu tiền đạo Harry Kane được cho là đang có phong độ tốt nhất trong sự nghiệp. Ngôi sao 32 tuổi người Anh đã ghi 24 bàn thắng sau 18 lần ra sân cho Bayern, và thêm 5 bàn sau 5 lần ra sân cho đội tuyển Anh, trong mùa giải này. Phong độ của Kane, người ra sân trong tất cả các trận đấu, là một lý do quan trọng cho khởi đầu đáng kinh ngạc của nhà vô địch Đức - thắng 17 và hòa 1 trong 18 trận trên mọi đấu trường mùa này.

Kane từng cùng Bayern đối đầu với Arsenal ở tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024, anh ghi bàn từ chấm phạt đền giúp đội bóng mới giành chiến thắng sau 2 lượt trận. Tổng cộng, cựu đội trưởng Tottenham đã ghi 15 bàn sau 21 trận gặp Arsenal, và anh có thể là chìa khóa để phá vỡ hàng phòng ngự chắc chắn của Pháo thủ một lần nữa. “Đây là một sân đấu rất quen thuộc với tôi. Tôi đã chơi cho Tottenham một thời gian dài, điều này giúp trận đấu trở nên hấp dẫn hơn một chút”, Kane chia sẻ trước lần trở lại sân Emirates.

Kane rời Tottenham để chuyển đến Bayern vào năm 2023, anh không chỉ luôn là một chân sút ổn định, mà giờ đã trở thành một cầu thủ toàn diện hơn tại Bayern - gánh vác thêm nhiệm vụ sáng tạo và phòng ngự hơn. Mùa giải này, Kane thường được HLV Vincent Kompany bố trí đá tiền vệ sáng tạo, chơi phía sau Nicolas Jackson hoặc Serge Gnabry. Và dù là do chủ ý hay bắt buộc - khi Jamal Musiala phải ngồi ngoài vì chấn thương mắt cá chân kể từ Club World Cup - thì động thái này không chỉ giúp Kane phát huy hết khả năng, mà đội trưởng đội tuyển Anh còn cảm thấy rất vui vẻ.

Harry Kane tận hưởng vai trò mới khi gánh vác thêm nhiệm vụ sáng tạo và cả phòng ngự.

“Tôi biết mình không chỉ là một tay săn bàn”, Kane chia sẻ sau chiến thắng ngược dòng 6-2 trước Freiburg hôm thứ Bảy. “Tôi có thể tạo ảnh hưởng lên đội bóng bằng những đường chuyền, những tình huống đối mặt, và giảm bớt áp lực cho toàn đội. Đây là khoảng thời gian tôi tận hưởng bóng đá nhất vì tôi được tham gia nhiều hơn. Tôi yêu cách chúng tôi chơi. Một lối chơi thực sự quyết liệt, không sợ hãi. Tôi thích tranh bóng, tôi thích giúp đỡ đồng đội, cản phá các cú sút... Rõ ràng, tôi sẽ bị đánh giá dựa trên số bàn thắng, nhưng tôi nghĩ, đặc biệt là mùa giải này, mọi người cũng sẽ trân trọng những gì tôi đang làm”.

Kane sẽ cần phải gánh vác thêm trọng trách ghi bàn vào thứ Tư này khi Luis Diaz, người đã ghi cả 2 bàn thắng cho Bayern trong chiến thắng 2-1 trước Paris Saint-Germain ở lượt trận gần nhất, bắt đầu chấp hành án treo giò 3 trận tại Champions League sau chiếc thẻ đỏ vì pha vào bóng với Achraf Hakimi. Trong khi, với HLV Kompany thì nhiệm vụ còn khó khăn hơn, khi Bayern đang cho thấy dễ bị tổn thương trước các tình huống cố định, mà đây lại là một trong những điểm mạnh nhất của Arsenal.

Bayern đã để thủng lưới 4 bàn trong 2 trận gần nhất, tất cả đều đến từ các tình huống cố định. Trong khi Arsenal đã ghi được 24 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh mùa này, với 10 trong số đó đến từ các tình huống cố định. Kompany cũng thừa nhận đội bóng của ông có “vấn đề” với các tình huống bóng chết: “Bạn không thể che giấu điều đó, ai cũng thấy. Các nhà phân tích của Arsenal cũng sẽ thấy điều đó. Chúng tôi phải thể hiện cá tính, bản lĩnh và cố gắng khắc phục những yếu tố đó. Nhưng tôi tin tưởng vào đội bóng của mình”.

LINH SƠN