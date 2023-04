Harry Kane ở lại với Tottenham thêm một năm

Truyền thông Anh tiết lộ Harry Kane có thể đã đưa ra quyết định về tương lai, sẵn sàng ở lại Tottenham trong năm cuối cùng của hợp đồng trước khi rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè năm 2014.

Harry Kane còn 14 tháng trong hợp đồng với Tottenham, và tương lai của anh ở đội bóng bắc London đã trở nên không chắc chắn sau quá nhiều biến động và đặc biệt là thành tích ngày càng sa sút. The Sun vào tháng trước tiết lộ Man.United rất tự tin có thể chiêu mộ chân sút 29 tuổi người Anh vào mùa hè này, trong trường hợp Tottenham bỏ lỡ một suất dự Champions League. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng tăng thêm 100.000 bảng so với mức lương 200.000 bảng/tuần mà anh đang nhận.

Tuy nhiên, mới đây Telegraph tiết lộ, đội trưởng đội tuyển Anh dường như đã có quyết định sẽ đi hết chiều dài hợp đồng với CLB thời thơ ấu, nơi đào tạo và cho anh cơ hội trở thành một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại. Quyết định này một phần cũng để tránh những cuộc đàm phán giằng dai trong mùa hè này vì Chủ tịch Daniel Levy được biết sẽ không sẵn sàng lắng nghe đề nghị từ các đội bóng lớn tại Premier League. Kane từng đối mặt với tình huống khó khăn cách đây 2 mùa trong sự theo đuổi của Man.City, và trường hợp lần này có thể còn phức tạp hơn khi đó là Man.United - đội có mối quan hệ làm ăn chẳng mất tốt đẹp với Tottenham qua các thương vụ Dimitar Berbatov và Michael Carrick. Mặc khác, nếu trở thành cầu thủ tự do, một siêu tiền đạo như Kane chắc chắn sẽ nhận được khoản lót ký hợp đồng tay cực lớn…

Chân sút sắp tròn 30 tuổi người Anh đã là ngôi sao hàng đầu của bóng đá Anh trong gần một thập niên qua, hiện là cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của Tottenham với 274 bàn sau 430 trận, và cũng là chân sút xuất sắc nhất lịch sử tuyển Anh với 55 bàn sau 82 trận. Harry Kane hiện có 207 bàn sau 312 bàn Premier League, được kỳ vọng sẽ xô đổ kỷ lục ghi 260 bàn tại Premier League của huyền thoại Alan Shearer… Nhưng có một thực tế đáng buồn là Kane vẫn chưa được nâng chiếc cúp nào và thậm chí, có thể sẽ không thắng bất kỳ danh hiệu nào ở cấp độ CLB nếu tiếp tục cam kết phần còn lại của sự nghiệp với Tottenham - CLB đã kéo dài cơn khô hạn danh hiệu lên hơn 15 năm, kể từ chiếc Cúp Liên đoàn năm 2008.