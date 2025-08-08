Harry Kane ghi bàn vùi dập đội bóng cũ Tottenham

Tiền đạo Harry Kane đã có một cuộc hội ngộ đầy cảm xúc với đội bóng cũ, ghi một bàn thắng nhưng cũng đá hỏng phạt đền, trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Tottenham Hotspur tại Allianz Arena hôm thứ Năm.

Harry Kane mở tỷ số trong chiến thắng 4-0 của Bayern Munich trước Tottenham Hotspur.

Kane, người đã kết thúc 19 năm gắn bó với Spurs khi gia nhập Bayern cách đây 2 mùa hè, đã mở tỷ số ở phút thứ 12 sau đường chuyền dài chính xác vượt qua hàng phòng ngự của Michael Olise. Chỉ 3 phút sau, tiền đạo người Anh có cơ hội nhân đôi cách biệt cho nhà vô địch nước Đức. Tiền vệ Joao Palhinha, người chơi trận đầu tiên trong màu áo Spurs kể từ khi gia nhập theo dạng cho mượn từ Bayern, đã phạm lỗi với Josip Stanisic trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, Kane đã trượt chân khi tiếp cận bóng, và đưa quả phạt đền đi vọt xà ngang.

Việc bỏ lỡ này không ảnh hưởng gì đến kết quả của trận đấu giao hữu trước mùa giải khi Bayern giành chiến thắng thuyết phục. “Màn trình diễn hôm nay khá áp đảo từ đầu đến cuối”, Kane nói. “Điều này cho thấy nền tảng mà chúng tôi xây dựng năm ngoái với huấn luyện viên đang phát huy hiệu quả, và tôi cảm thấy chúng tôi đang có những bước tiến đáng kể, và hôm nay là một bước đi đúng hướng nữa”.

Kingsley Coman và các cầu thủ trẻ Lennart Karl và Jonah Kusi-Asare đều ghi bàn trong hiệp 2, giúp Bayern có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trong quá trình chuẩn bị mùa giải mới - trước đó thắng Lyon 2-1 cũng trên sân nhà vào cuối tuần trước. “Chúng tôi phải giữ bình tĩnh, vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, HLV trưởng của Bayern, Vincent Kompany phát biểu. “Thực tế là đội bóng đang tiến bộ và đang cải thiện. Tôi hơi ngạc nhiên khi các chàng trai đạt được phong độ này ngay từ đầu mùa giải. Tôi không ngờ điều đó”.

Bayern vẫn còn 2 trận giao hữu nữa, gặp Grasshopper tại Thuỵ Sĩ và Red Eagles ở Áo, để tăng cường chuẩn bị cho hành trình bảo vệ ngôi vương Bundesliga, bắt đầu vào ngày 22-8 với chuyến làm khách trước RB Leipzig.

PHI SƠN