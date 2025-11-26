Harry Kane: “Arsenal khác PSG khi có hàng phòng ngự tốt hơn”

Cùng với Inter Milan, Arsenal và Bayern vượt qua bốn lượt trận đầu tiên của Champions League 2025-26 với số điểm tối đa, và khi hai trong số họ sẽ đối đầu vào thứ Tư, cả châu Âu hào hứng dõi theo cuộc chiến đỉnh cao châu lục.

Harry Kane (phải) cảnh báo về năng lực phòng ngự của Arsenal

Bayern Munich sẽ đối đầu với Arsenal trên sân khách tại Champions League. Chắc chắn đó là trận cầu hấp dẫn nhất mùa này khi 2 đội bóng giàu sức tấn công nhất thi tài ở London. Siêu máy tính Opta đã đưa Arsenal vào thế cửa trên trong trận đấu này, với đội bóng của Mikel Arteta dẫn trước với tỷ lệ 43,8% trong các mô phỏng trước trận đấu. Bayern được dự đoán có 30,8% cơ hội chiến thắng, trong khi 25,4% dự đoán chia điểm.

Arsenal cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League mùa này của siêu máy tính, với xác suất 23%. Bayern đứng thứ hai với 16%. Và mô hình dự đoán cũng ủng hộ Pháo thủ dẫn đầu bảng xếp hạng vòng bảng với 42,5% cơ hội. Bayern một lần nữa đứng thứ hai với xác suất 33,7%.

Nhưng lịch sử đang chống lại Arsenal, đội đã phải chịu đựng rất nhiều thất vọng trước Bayern trong quá khứ. Hai đội đã đối đầu nhau 14 lần trước đó tại Champions League, nhiều nhất trong số các đối thủ mà Arsenal phải đối mặt tại giải đấu này. Pháo thủ không thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất kể từ chiến thắng 2-0 vào tháng 10-2015 (1 trận hòa, 4 trận thua), với 3 trong 4 trận thua trong thời gian đó đến với tỷ số 5-1.

Gần đây nhất, Bayern đã loại Arsenal ở vòng tứ kết Champions League 2023-24, với bàn thắng duy nhất của Joshua Kimmich ở trận lượt về giúp gã khổng lồ Bundesliga giành chiến thắng chung cuộc 3-2. Đây sẽ là lần thứ 5 Bayern đối đầu với Arsenal ở vòng bảng Champions League, trước đó là vào các mùa giải 2000-01 (vòng bảng thứ hai) và 2015-16. Đội bóng xứ Bavaria chỉ thua một trong những trận đấu đó, đó là trận thua 2-0 vào năm 2015.

Tuy nhiên, Harry Kane nhận định cuộc chiến ở Emirates sẽ không dễ dàng. Anh nói rằng Arsenal và Paris Saint-Germain là hai đội bóng hoàn toàn khác biệt, trong đó Arsenal sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn hơn. Kane nhấn mạnh rằng Bayern phải xác định những điểm yếu của Arsenal.

Đang dẫn đầu Bundesliga và đứng đầu bảng xếp hạng Champions League – phong độ của Bayern Munich vào cuối tháng 11 thật ấn tượng. Sau chiến thắng trước Paris, một cuộc chạm trán đầy kịch tính khác đang chờ đón họ khi họ hành quân đến London để đối đầu với đội nhì bảng Arsenal.

Kane nhận xét: "Arsenal và Paris Saint-Germain là hai đội bóng hoàn toàn khác nhau. Tôi tin rằng Arsenal mạnh hơn về mặt phòng ngự. Họ gây khó khăn cho đối thủ. Nhưng chúng tôi phải phân tích và xác định những điểm yếu của họ".

