Hansi Flick vẫn còn tiếc vì mất Dro Fernandez vào tay PSG

HLV Hansi Flick của Barcelona đã thừa nhận rằng ông “rất thất vọng” trước quyết định gia nhập Paris Saint-Germain của tài năng trẻ Dro Fernandez trong tuần này, nhấn mạnh rằng “tôi rất yêu quý cậu bé này”.

Dro, 18 tuổi, đã ký hợp đồng với PSG hôm thứ Hai sau khi nhà vô địch châu Âu đồng ý trả nhiều hơn đôi chút so với điều khoản giải phóng hợp đồng, trị giá 6 triệu EUR, để đưa tài năng người Tây Ban Nha đến thủ đô nước Pháp. Sau động thái này, các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng Flick rất tức giận khi mất Dro, và cũng tuyên bố rằng ông sẽ đưa ra suy nghĩ đầy đủ của mình về vụ chuyển nhượng một khi nó chính thức được xác nhận.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Đức đã giảm nhẹ phản ứng của mình một chút vào thứ Sáu. “Tôi đã thay đổi ý định, tôi không muốn nói gì cả”, Flick nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về lời phát biểu cuối cùng của mình về vấn đề này bây giờ khi mọi thứ đã chính thức. “Tôi thực sự yêu quý cậu bé này. Tất nhiên tôi thất vọng, nhưng đây là bóng đá. Chúng ta phải tôn trọng quyết định này. Như tôi đã nói, tôi thất vọng. Cậu ấy biết điều đó - tôi rất yêu quý cậu bé này. Tại Barcelona cậu ấy cũng có thể có một tương lai tuyệt vời, nhưng cậu ấy đã đưa ra một quyết định khác”.

Dro đã ở cùng đội một của Barcelona kể từ mùa hè năm ngoái khi được Flick triệu tập tham gia chuyến du đấu trước mùa giải. Tiền vệ tấn công này đã có 5 lần ra sân ở tất cả các giải đấu - được ra mắt ở La Liga và Champions League - nhưng anh rất muốn được ra sân thường xuyên hơn. Đầu tuần này, Giám đốc thể thao của Barcelona, Deco cho biết quyết định “vội vàng” như vậy có thể “gây tổn hại đến sự nghiệp” của Dro về lâu dài.

Sự ra đi của Dro, cùng với việc thủ môn Marc-Andre ter Stegen gia nhập Girona và Joao Cancelo đến theo dạng cho mượn, đánh dấu sự kết thúc hoạt động chuyển nhượng của Barcelona trong tháng Giêng, Chủ tịch Joan Laporta đã xác nhận trong tuần này. Trong khi, HLV Flick cũng tin rằng đội hình hiện tại có thể cạnh tranh trên mọi mặt trận - sau khi giành Siêu cúp Tây Ban Nha trong tháng này, Barcelona hiện cạnh tranh ở La Liga, Copa del Rey và Champions League.

Khi được hỏi liệu có hài lòng với đội hình hiện tại của mình hay không, Flick nói: “Vâng! Hy vọng các cầu thủ chấn thương sớm trở lại, chúng ta sẽ thấy Pedri, có lẽ cậu ấy đang trong quá trình hồi phục. Gavi, cậu ấy cũng đã tập luyện nhiều hơn trước, vì vậy chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Andreas Christensen cũng vậy. Tôi có một đội hình tốt, chúng tôi có rất nhiều cầu thủ chất lượng và cả từ đội Barcelona B, từ La Masia, họ cũng có chất lượng để thi đấu, như Tommy Marques, Jofre Torrents và những người khác đã ở cùng chúng tôi. Tôi thực sự hài lòng với chất lượng”.

Sau khi giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội Champions League hồi giữa tuần, mục tiêu của thầy trò Hansi Flick là tạo khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga bằng một chiến thắng trước Elche vào thứ Bảy.

HUY KHÔI