Hansi Flick thừa nhận cần kiểm soát cảm xúc tốt hơn

HLV Hansi Flick của Barcelona thừa nhận rằng ông không muốn các cháu mình chứng kiến ​​cách ông hành xử như khi bị đuổi khỏi sân, sau một hành vi có phần khiếm nhã khi ăn mừng bàn thắng muộn trước Girona vào thứ Bảy.

HLV Hansi Flick cho biết cách cư xử của ông đã thay đổi kể từ khi đến Barcelona.

Flick đã nhận thẻ vàng đầu tiên vì phản đối quyết định của trọng tài. Ông nhận thẻ vàng thứ 2 vì hành vi ăn mừng sau khi Ronald Araujo ghi bàn trong thời gian bù giờ, giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1. Hành động của Flick khi dùng tay trái đập vào khuỷu tay phải có ý nghĩa đang thể hiện sự thù hằn và khiếm nhã trong văn hóa Tây Ban Nha. Thẻ đỏ đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Đức sẽ bị cấm chỉ đạo khi Barca, đội đang xếp thứ 2 tại La Liga, làm khách trên sân của đội đầu bảng Real Madrid trong trận El Clasico vào Chủ nhật này.

Trong lý giải mới đây của mình, Flick cho biết cách cư xử của ông đã thay đổi kể từ khi đến Barcelona. Đáng chú ý khi ông minh họa cho quan điểm của mình bằng cách khơi lại ký ức về một trong những nỗi nhục lớn nhất của Barcelona, khi họ thua Bayern Munich 2-8 tại Champions League vào năm 2020.

“Có lẽ cảm xúc của tôi không còn như trước. Tôi nhớ khi còn là HLV của Bayern Munich, đoạn phim ghi lại trận đấu với Barca cho thấy tôi cũng có phản ứng tương tự với bàn thắng đầu tiên, thứ 2 và thứ 8. Mọi người nói tôi không bao giờ cười!”, Flick phát biểu. “Hiện tại, tôi đang thể hiện nhiều cảm xúc hơn, đúng vậy, bởi vì CLB này đã hoàn toàn thay đổi tôi. Tôi thực sự yêu CLB này, tôi đã cống hiến hết mình. Nhưng tôi cũng không thích nhìn thấy mình trong trạng thái này trên truyền hình, và tôi không muốn cháu tôi nhìn thấy ông của chúng như vậy. Vì vậy, có lẽ tôi phải thay đổi cách cư xử của mình”.

Hành động khiến Flick nhận thẻ vàng thứ 2 và bị cấm chỉ đạo trong trận El Clasico vào Chủ nhật.

Một số quan chức Barcelona đã chỉ trích trọng tài hôm thứ Bảy, Flick thì tỏ ra hòa giải hơn: “Trọng tài đã quyết định nhìn nhận vấn đề theo cách khác, và đó là điều tôi phải chấp nhận”, ông nói. Và Flick cũng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu các trọng tài có thiên vị Real Madrid hay không: “Tôi phải nói gì đây? Tôi đã ở đây 16 tháng rồi - các bạn (các nhà báo) còn ở đây lâu hơn thế và biết nhiều hơn. Tôi không muốn nói gì về chuyện này”.

Ngoài những cầu thủ vắng mặt dài hạn như các thủ môn Joan Garcia, Marc-Andre Ter Stegen, hay tiền đạo Robert Lewandowski và các tiền vệ Dani Olmo, Gavi. HLV Flick cho biết các tiền đạo Raphinha và Ferran Torres chưa hoàn toàn bình phục và sẽ vắng mặt trong trận đấu tại Champions League với Olympiacos vào thứ Ba, nhưng hy vọng họ có thể ra sân ở El Clasico.

THANH TUẤN