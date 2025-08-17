Hansi Flick không hài lòng khi Barcelona chỉ chơi với 50% khả năng

HLV Hansi Flick của Barcelona tỏ ra không mấy ấn tượng với cách nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha giảm tốc độ trận đấu dù họ mở màn chiến thắng 3-0 trước chủ nhà Mallorca vốn chỉ còn chín người vào thứ Bảy.

HLV Hansi Flick không nhiều sự hài lòng dù Barcelona thắng 3-0 tại Mallorca.

Raphinha và Ferran Torres đã giúp Barca dẫn trước hai bàn, trước khi Manu Morlanes và Vedat Muriqi bên phía chủ nhà lần lượt nhận thẻ đỏ chỉ sau 33 phút của hiệp một. Đồng nghĩa, Mallorca phải chơi với chín người trong hơn 50 phút. Mặc dù vậy, phải đến phút 90+4, Barca mới có bàn thắng thứ ba khi Lamine Yamal mở tài khoản bàn thắng trong mùa giải với một cú sút xa tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm.

“Tôi không thích trận đấu này”, Flick nói với các phóng viên. “Đó là ba điểm quan trọng, nhưng tôi không thích điều đó. Sau khi dẫn trước 2-0 và Mallorca nhận hai thẻ đỏ, tôi nghĩ đội đã chơi với 50% sức lực và tôi không thích điều đó. Chúng tôi có thể làm tốt hơn. Tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi không thích họ lơ là. Chúng tôi phải kiểm soát bóng và trận đấu. Chúng tôi phải ghi nhiều bàn thắng hơn. Chơi với 50 hay 60% sức lực khi đối đầu với chín cầu thủ là điều không thể chấp nhận. Chúng tôi phải chơi nhanh hơn. Chúng tôi cần phải cải thiện ở một số khía cạnh”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hiểu mọi thứ có thể vượt khỏi tầm kiểm soát, nhưng đó vẫn là điều ông muốn khắc phục và cải thiện: “Thật không dễ để giữ sự tập trung khi đối thủ quá đuối sức và bạn có hai người dẫn trước, nhưng có những điều chúng tôi phải khắc phục. Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ. Ba điểm tất nhiên là quan trọng… Tuy nhiên, chúng tôi cần giữ sự sắc bén ngay cả khi chiến thắng có vẻ dễ dàng”.

HLV Flick ca ngợi số 10 mới Lamine Yamal là một cầu thủ xuất chúng.

Yamal sau khi kiến tạo cho Raphinha, đã ghi bàn bằng một cú sút chân trái đẳng cấp vào cuối trận, đưa bóng vào góc cao khung thành. Ngôi sao 18 tuổi, số 10 mới của Barca, tiếp tục khẳng định vai trò và tầm ảnh hưởng to lớn của mình trong kỷ nguyên hậu Lionel Messi. “Điều quan trọng là cậu ấy vẫn chơi ở đẳng cấp cao như thế này, ngay trận đầu tiên của mùa giải”, Flick nói. “Yamal thật đặc biệt và mọi người đều mong chờ để dõi theo cậu ấy. Điều tôi thấy là cậu ấy rất có động lực. Cậu ấy luôn sẵn sàng tiến lên phía trước. Cậu ấy cũng chiến đấu và phòng ngự rất tốt trong các trận đấu. Tôi rất hài lòng với cậu ấy. Yamal thật xuất chúng!”.

Về phần Marcus Rashford và Jofre Torrents, cả hai đều có trận ra mắt chính thức cho đội một Barcelona, Flick đã chia sẻ suy nghĩ của mình về màn ra mắt của họ và phong cách thi đấu mà họ được đưa vào: “Thật không dễ dàng cho Marcus và Jofre khi ra mắt hôm nay, trước một đội bóng chơi quá sâu và không có khoảng trống”.

Cuối cùng, khởi đầu với ba điểm là quan trọng nhất và tính đến thời điểm hiện tại, Barca đang dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga về hiệu số bàn thắng bại. Các đội bóng lớn khác, đặc biệt là 2 gã khổng lồ Madrid vẫn chưa đá trận mở màn, nhưng đây là bước khởi đầu tuyệt vời cho Flick và đội bóng của ông về một kết quả tích cực.

THANH TUẤN