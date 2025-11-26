Hansi Flick: “Barcelona khác biệt sẽ trở lại”

HLV Hansi Flick thất vọng khi Barcelona thua 0-3 đầy cay đắng trên sân Chelsea.

Một bàn phản lưới nhà của Jules Kounde đã giúp Chelsea vươn lên dẫn trước giữa hiệp một tại London. Sau khi hậu vệ Ronald Araujo của Barca bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ, Estevao và Liam Delap lập công trong hiệp 2 để giúp đội bóng Anh tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Ngược lại, thất bại khiến nhà vô địch Tây Ban Nha tụt xuống vị trí thứ 15, với chỉ 7 điểm sau 5 trận, thực sự có nguy cơ mất suất trong tốp 8 và không thể lọt thẳng vào vòng 16 đội.

“Chúng ta sẽ được chứng kiến ​​một Barcelona khác biệt trong những trận đấu tiếp theo, đó là điều tôi có thể hứa”, Flick phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, cố gắng đưa ra một góc nhìn tích cực về trận thua này. “Đây cũng là điều tôi đã nói trước trận đấu. Tôi thấy cách chúng tôi tập luyện, chất lượng, cường độ. Hoàn toàn khác so với 6 tuần trước. Các cầu thủ đang trở lại, nâng cao chất lượng tập luyện. Tôi có cảm giác tốt về điều đó và đang có cái nhìn tích cực. Bạn có thể thấy tôi rất vui khi Raphinha trở lại trong hiệp 2 hôm nay, Marcus Rashford đã trở lại phong độ sau cơn cảm cúm, Pedri sẽ sớm trở lại… Chúng tôi phải tập luyện chăm chỉ và giữ tinh thần lạc quan”.

Ferran Torres đã bỏ lỡ cơ hội vàng giúp Barca vươn lên dẫn trước Chelsea ngay từ đầu, trước khi đội bóng Ngoại hạng Anh nắm quyền kiểm soát trận đấu. HLV Flick phải than thở về sự thiếu quyết liệt của đội: “Chúng tôi cần phải chơi tấn công mạnh hơn, đặc biệt là trong những tình huống một đối một. Khi bạn thấy Chelsea, họ luôn có sự quyết liệt đó, họ chơi với thể hình tốt hơn, năng động hơn trong những tình huống một đối một. Đây là điều tôi mong muốn từ đội bóng của mình”.

Barcelona gặp khó khi trung vệ Ronald Araujo bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ.

“Đôi khi chúng tôi nghĩ có thể kiểm soát bóng, nhưng ở Champions League, và đặc biệt là khi đối đầu với một CLB đang chơi ở Ngoại hạng Anh - đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng quốc nội - mọi thứ không như vậy. Chúng tôi phải chiến đấu nhiều hơn một chút và chơi tấn công tốt hơn”, nhà cầm quân người Đức nói thêm. “Nhưng chúng tôi đã khởi đầu rất tốt, chúng tôi đã có cơ hội lớn để ghi bàn thắng mở tỷ số, và tất nhiên, với một thẻ đỏ, mọi thứ đã thay đổi. Thật không dễ dàng để lội ngược dòng trước một đội bóng tuyệt vời như thế này với 10 cầu thủ. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này, nhưng tôi đang rất lạc quan cho những trận đấu tiếp theo”.

Barca vẫn còn cơ hội cải thiện vị trí ở Champions League khi sẽ khép lại vòng bảng với lịch trình khá dễ - đối đầu Eintracht Frankfurt, Slavia Prague và Copenhagen. Nhiệm vụ quan trọng khác với HLV Flick và các học trò là tiếp tục bám đuổi Real Madrid - đội đang dẫn đầu La Liga và có nhiều hơn 1 điểm - với 2 trận đấu sân nhà liên tiếp tại Spotify Camp Nou gặp Alaves, và đặc biệt là màn đại chiến với Atletico Madrid.

THANH TUẤN