Hàng trăm người bị bắt vì bạo lực tại Copa Sudamericana

Hơn 100 cổ động viên đã bị bắt sau khi bạo lực nổ ra trên khán đài trong trận đấu Copa Sudamericana giữa Independiente và Universidad de Chile, khiến ít nhất 20 người bị thương, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hình ảnh cho thấy hai cổ động viên đã nhảy hoặc ngã từ tầng trên của khán đài để thoát khỏi vụ tấn công, và một người khác đã ngã gục sau khi bị gậy đánh vào đầu. Một số cổ động viên khác, một số mặc đồ lót, bê bết máu và cố gắng tránh những kẻ tấn công… Vụ bạo lực đã khiến trận đấu - diễn ra vào tối thứ Tư tại sân vận động Libertadores de América ở Avellaneda, một tỉnh thuộc thủ đô Buenos Aires của Argentina - phải bị hủy bỏ.

“Tôi cực lực lên án vụ bạo lực gây sốc dẫn đến việc hủy bỏ trận đấu Copa Sudamericana giữa Independiente và Universidad de Chile”, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino phát biểu trong một tuyên bố. “Bạo lực không có chỗ trong bóng đá - cầu thủ, người hâm mộ, nhân viên, quan chức và tất cả những ai yêu thích môn thể thao tuyệt vời này nên được tự do thể hiện mà không sợ hãi”. Trong khi Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cho biết hôm thứ Năm rằng họ đang điều tra vụ việc.

Theo cảnh sát Argentina, vụ việc bắt đầu khi các cổ động viên Universidad de Chile, ngồi khán đài phía trên, xé toạc ghế ngồi và nhà vệ sinh của sân vận động, rồi ném nhiều vật thể về phía khán đài phía dưới, nơi có cổ động viên đội nhà. Cảnh sát và nhân viên an ninh cũng bị tấn công. Cảnh sát đã không can thiệp để kiểm soát tình hình, mà theo báo cáo chính thức, với lý do là “ngăn ngừa thiệt hại lớn hơn”. Thay vào đó, họ chỉ cảnh báo người hâm mộ Chile ngừng hành vi của mình qua loa phóng thanh.

Cầu thủ đội khách Universidad de Chile cố gắng kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh.

Khi người hâm mộ tiếp tục ném vật thể lạ, trận đấu đã bị tạm dừng vào giờ nghỉ giữa hiệp với tỷ số 1-1. Ngay khi các cổ động viên Universidad rời khỏi khán đài, những cổ động viên đội mũ trùm đầu của Independiente đã phá cửa xông vào khu vực dành cho đội khách. Tại đó, họ tấn công đội khách bằng gậy gộc và thanh kim loại. Theo hình ảnh chụp từ điện thoại di động của các nhân chứng, hai người trong số họ, bị dồn vào đường cùng, đã trèo qua mạn tàu và nhảy hoặc ngã. Một trong số nạn nhân, được xác định là Gonzalo Alfaro, đã phải phẫu thuật và đang trong tình trạng nguy kịch, theo báo cáo y tế từ Bệnh viện Fiorito ở Buenos Aires. Ngoài ra, 18 cổ động viên Chile khác đã phải nhập viện, hầu hết đều bị đa chấn thương.

Chính quyền địa phương báo cáo rằng 125 cổ động viên của câu lạc bộ Chile đã bị bắt vì tội hành hung và chống đối việc bắt giữ. Trong số đó, theo Bộ Ngoại giao Chile, 101 người vẫn đang bị bắt giữ. “Không có lý do gì biện minh cho việc hành hung. Không có lý do gì cả”, Tổng thống Chile, Gabriel Boric phát biểu trên X. Boric đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ Alvaro Elizalde đến Buenos Aires, và tuyên bố rằng ông sẽ nỗ lực “bảo vệ quyền lợi” của những người Chile bị ảnh hưởng.

Đây là vụ việc bạo lực mới nhất trong các giải đấu bóng đá Nam Mỹ. Tháng 4 năm ngoái, đội Colo Colo của Chile đã bị trừ điểm và bị phạt tiền sau khi hai cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu với Fortaleza của Brazil ở vòng đầu tiên của Copa Libertadores. Trong những tuần gần đây, cũng có báo cáo về các cuộc đụng độ giữa người hâm mộ Argentina và cảnh sát tại các sân vận động ở Brazil và Uruguay.

