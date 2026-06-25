WORLD CUP 2026

Hàn Quốc vs Nam Phi 0-1: Maseko chớp thời cơ ghi bàn duy nhất, Nam Phi nhì bảng A đi tiếp vòng 1/6, Son Heung-min khó lòng bước tiếp

Phút thứ 8, đồng đội kiến tạo nhưng Lee Kang In tung cú dứt điểm cực căng nhưng bóng bay ra ngoài đầy tiếc nuối:

Phút 30, trong 1 pha tấn công cánh phải, trung vệ Thalente Mbatha lao lên tung cú sút xa cực căng ngoài vòng cấm, thủ môn Seung-Gyu Kim để bóng bật ra, nhưng tiền đạo Evidence Makgopa lại có pha sút bồi ngay tay thủ môn Hàn Quốc, cơ hội đáng tiếc bị bỏ qua:

⚽Phút 63, Maseko đỡ bóng trong vòng cấm và tung cú sút cực nhanh về góc gần khiến thủ môn của Hàn Quốc không kịp cản phá. Nam Phi tạm dẫn 1-0:

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Bàn thắng: Maseko 63'

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NHI HUỲNH (tổng hợp)

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