Hakimi được bình chọn là Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm

Đội trưởng đội tuyển Morocco, Achraf Hakimi đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2025 vào thứ Tư, khép lại mùa giải mà anh đã cùng CLB Paris Saint-Germain vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Achraf Hakimi giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2025. Ảnh: TimesLIVE

Hậu vệ phải 27 tuổi này cũng đã giành chức vô địch Ligue 1 lần thứ 4 ở mùa giải trước, cùng với Cúp Quốc gia Pháp và Siêu cúp châu Âu, tuy nhiên PSG đã không thể giành chiến thắng trong trận chung kết FIFA Club World Cup khi Hakimi buộc phải chấp nhận vị trí á quân tại New York (Mỹ).

Hakimi đã đánh bại 2 người thắng danh hiệu trước đó là tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah của Liverpool, và tiền đạo người Nigeria, Victor Osimhen để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành giải thưởng này. “Thật vinh dự cho tôi khi được ở đây hôm nay và tôi tự hào khi giành được một danh hiệu danh giá như vậy”, Hakimi chia sẻ, trước khi gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng đội và HLV đội tuyển Morocco, Walid Regragui.

Hakimi hiện đang điều trị bong gân mắt cá chân nghiêm trọng, nhưng nếu hồi phục hoàn toàn, anh sẽ dẫn dắt đội chủ nhà Morocco tại Cúp các quốc gia châu Phi diễn ra vào ngày 21-12, với mục tiêu giành chức vô địch lần đầu tiên kể từ năm 1976.

Ở các hạng mục khác. Ghizlane Chebbak của Morocco đã giành giải thưởng Cầu thủ nữ xuất sắc nhất châu lục, đánh bại đồng hương Sanaa Mssoudy và Rasheedat Ajibade của Nigeria. Tiền đạo của Al Hilal là cầu thủ ghi bàn hàng đầu tại Cúp các quốc gia nữ châu Phi năm nay, mặc dù đội của cô đã để thua Nigeria ở trận chung kết.

Đây là một ngày thành công đối với nước chủ nhà Morocco, khi Yassine Bounou giành giải Thủ môn nam xuất sắc nhất, và đội tuyển U20 Morocco - nhà vô địch World Cup U20 - được bình chọn là Đội tuyển quốc gia nam xuất sắc nhất. Tiền đạo 20 tuổi người Othmane Maamma, người đang chơi cho Watford, đã giành giải Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất. Trong khi đồng hương Doha El Madani giữ được danh hiệu Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất.

HLV Bubista của Cape Verde đã được trao giải Huấn luyện viên nam của năm sau khi dẫn dắt quốc gia với dân số 525.000 người này giành một suất tham dự World Cup 2026.

Thủ môn Chiamaka Nnadozie của Nigeria đã giành giải thưởng Thủ môn nữ của năm lần thứ 3 liên tiếp.

PHI SƠN