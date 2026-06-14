Haiti vs Scotland 0-1: McGinn chớp thời cơ ghi bàn duy nhất, Frantzdy Pierrot kém duyên, Scotland tạm dẫn đầu bảng C

⚽Che Adams dứt điểm, thủ môn Haiti cản phá nhưng bóng bật ra, McGinn đá bồi tung lưới Haiti, mở tỷ số trận đấu ở phút 28:

Phút 73', đón đường chuyền từ cánh trái, McGinn dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành, bỏ lỡ cơ hội nhân đôi tỷ số cho Scotland:

Phút 85, đón quả tạt bên cánh phải, tiền đạo Frantzdy Pierrot đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Haiti suýt có bàn thắng gỡ hòa

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⚽ Bàn thắng: McGinn 28'

NHI HUỲNH (tổng hợp)