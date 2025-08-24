Hai trận, tám bàn thua - Potter có đang chịu áp lực ở West Ham?

"West Ham không phải là câu lạc bộ dễ hoảng loạn về các HLV. Chúng tôi có xu hướng gắn bó với họ, hỗ trợ họ và cùng nhau vượt qua khó khăn". Đó là lời của Phó chủ tịch West Ham, bà Karren Brady, sau thất bại 0-3 trước đội bóng mới thăng hạng Sunderland trong trận mở màn Premier League.

Ban lãnh đạo và người hâm mộ của câu lạc bộ mong chờ một phản ứng mạnh mẽ trong trận đấu với Chelsea vào thứ Sáu. Tuy nhiên, điều họ nhận được là một trận thua đậm 1-5 ngay trên sân nhà, kèm theo những tiếng la ó khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Những tiếng la ấy đến từ một số ít cổ động viên còn ở lại sân London, bởi nhiều người đã chọn rời đi từ rất lâu trước khi trận đấu kết thúc.

Không HLV nào thực sự nên chịu áp lực chỉ sau hai trận đấu, nhưng thật khó để bào chữa cho những màn trình diễn đáng thất vọng của West Ham – và bảo vệ thành tích của Graham Potter kể từ khi ông thay thế Julen Lopetegui vào tháng 1. Potter chỉ thắng 5 trong 21 trận dẫn dắt West Ham cho đến nay. Sau khi để thủng lưới ba bàn trước Sunderland, West Ham đã để lọt lưới tổng cộng tám bàn chỉ trong hai trận đầu tiên của một mùa giải Premier League – lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Potter cũng là huấn luyện viên đầu tiên của West Ham trong lịch sử Premier League không đạt được số điểm hai chữ số trong 10 trận sân nhà đầu tiên, chỉ giành được 9 điểm với hai chiến thắng, ba trận hòa và năm trận thua. Cựu HLV của Brighton và Chelsea thừa nhận ông và các cầu thủ cần phải cải thiện. Sau trận thua Chelsea, ông nói: “Đó là thực tế, nhưng chúng tôi đã trải qua một tuần khó khăn. Chúng tôi chơi hai trận và để thủng lưới tám bàn, không thể phủ nhận điều đó, vì vậy chúng tôi phải cải thiện mạnh mẽ.”

‘Trải nghiệm khắc nghiệt’ – West Ham đang gặp vấn đề gì?

West Ham đã chiêu mộ năm tân binh trong mùa hè, bao gồm hậu vệ cánh đầy triển vọng El Hadji Malick Diouf, thủ môn Mads Hermansen và cựu tiền đạo Newcastle Callum Wilson. Tuy nhiên, trên sân cỏ, họ hầu như không có dấu hiệu cải thiện. Hàng thủ của West Ham tỏ ra cực kỳ dễ bị tổn thương từ các tình huống cố định. Ba trong số năm bàn thua trước Chelsea đến từ các tình huống này, và Hermansen mắc lỗi trong hai bàn khi không thể xử lý tốt các quả phạt góc.

Đội trưởng Jarrod Bowen đã bày tỏ sự thất vọng trong phòng thay đồ West Ham khi nói với Sky Sports: “Tức giận. Thất vọng. Tất cả những cảm xúc khi phải nhận tám bàn thua trong hai trận và chưa giành được điểm nào. Tôi nghĩ những bàn thua của chúng tôi quá dễ dàng. Chúng tôi không thực sự khiến đối thủ phải nỗ lực cho ba bàn từ tình huống cố định – điều mà chúng tôi luôn tự hào trong những năm qua – và thêm vài bàn kết liễu trong khu vực 6 yard. Chúng tôi đã tự tặng bàn thắng cho đối thủ.”

Cựu thủ môn của West Ham và Chelsea, Rob Green, bình luận trên Sky Sports: “Màn trình diễn này quá tệ. Cách họ để thủng lưới, năng lượng không có trong đội, và bạn sẽ bắt đầu lo lắng ngay từ bây giờ. Phải chờ rất lâu đến trận tiếp theo. Bạn phải sống với cảm giác này, và đó là một trải nghiệm khắc nghiệt.”

West Ham có đang trong cuộc chiến trụ hạng?

Còn quá sớm để nói rằng West Ham sẽ phải chiến đấu để trụ hạng mùa này, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là mối lo lớn đối với nhiều cổ động viên hiện tại. Với chỉ một bàn thắng ghi được và tám bàn thua, West Ham đang thể hiện sự kết hợp đáng lo ngại: khó ghi bàn và dễ để thủng lưới. Điều này không hứa hẹn cho tham vọng tránh một mùa giải đầy khó khăn.

Tiếp theo, West Ham sẽ làm khách trên sân Nottingham Forest, trước khi đối mặt với hai trận derby London liên tiếp với Tottenham và Crystal Palace – cả ba đều là những trận đấu khó khăn mà West Ham cần cải thiện đáng kể so với những gì đã thể hiện.

Cựu tiền vệ Tottenham, Jamie Redknapp, nhận xét trên Sky Sports: “Nếu tôi là Sunderland, Burnley hay Leeds, tôi sẽ nhìn West Ham và nghĩ: ‘Đó là đội yếu nhất ở Premier League mà chúng tôi có thể vượt qua.’ Đội hình này không đủ mạnh. Họ thiếu những cầu thủ tốt. Hàng tiền vệ không thể áp sát, không có đủ sức mạnh để di chuyển. Họ cần một ai đó thực sự năng động.”

Những gương mặt mới có thể làm hồi sinh một đội bóng thiếu tự tin, nhưng Potter không cho thấy sẽ có nhiều tân binh trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa vào ngày 1 - 9. “Tôi nghĩ sẽ hơi thiếu thực tế nếu nói về việc chiêu mộ thêm cầu thủ khi rõ ràng chúng tôi cần cải thiện với những gì đang có,” ông thừa nhận. “Chúng tôi cần làm tốt hơn với tư cách một tập thể, và như mọi khi, chúng tôi sẽ tìm cách tăng cường trong khi kỳ chuyển nhượng còn mở.”

Potter biết rằng ông đang chịu áp lực, và vài tuần tới – cả về kết quả trên sân lẫn hoạt động trên thị trường chuyển nhượng – sẽ quyết định lớn đến tương lai của ông. “Bạn luôn chịu áp lực trong công việc này, trong tình huống này, đó là điều bình thường,” ông nói thêm. “Tôi biết rõ môi trường này, tôi biết hậu quả của những kết quả tệ hại, và tôi chấp nhận trách nhiệm của mình.”

HỒ VIỆT