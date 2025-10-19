HA.GL tiếp tục sa sút

Đội bóng phố Núi vẫn chưa lấy lại thăng bằng trong giai đoạn sa sút từ đầu mùa khi để thua cách biệt Hải Phòng 0-3 trên sân Lạch Tray ở vòng 7 LP Bank V-League 2025-2026.

HA.GL không thể gây bất ngờ trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray. Ảnh: HAGLFC

Điều khá bất ngờ là ở đội hình xuất phát, HAGL chỉ tung ra sân 2 ngoại binh thi đấu ở vị trí tiền vệ là Jairo và Marciel. Dù vậy, họ mới là đội nhập cuộc tốt hơn khi dồn dập tạo sóng gió trước khung thành thủ môn Đình Triệu.

Ở vào thế trận khá tốt, HA.GL bất ngờ bị dẫn bàn ở phút thứ 6. Tận dụng từ sai lầm của hậu vệ HA.GL, Friday đoạt bóng đi nhanh vào vòng 16m50 trước khi đánh bại thủ môn Trung Kiên. Chưa hết choáng váng sau bàn thua, sau đó 4 phút, HA.GL lãnh tiếp bàn thua thứ hai từ cú dứt điểm cận thành của Tague.

Dẫn cách biệt 2 bàn cùng bài phản công lợi hại, Hải Phòng thi đấu ung dung trước sự nôn nóng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ của đội khách. Nỗ lực tấn công, nhưng hàng tấn công thiếu sự nhạy bén nên các pha dứt điểm sau cùng của HA.GL thường không có yếu tố bất ngờ cho khung thành thủ môn Đình Triệu.

Cách biệt bàn thắng tiếp tục được đội chủ nhà đào sâu ở phút 85 từ pha lập công của Antonio. Thua trận này, HA.GL rơi xuống cuối bảng khi chỉ có trong tay 3 điểm để tiếp tục sớm vào cuộc đua trụ hạng ngay ở đầu mùa. Trong khi đó với 11 điểm, Hải Phòng tạm vươn lên vị trí thứ 5.

Thanh Hóa bất phân thắng bại cùng PVF. Ảnh: MINH HOÀNG Ở trận còn lại diễn ra trên sân PVF, đội chủ nhà chia điểm cùng Thanh Hóa với tỷ số 2-2. Hòa trận này, Thanh Hóa vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm khi họ có trong tay 4 điểm và chỉ đứng trên HA.GL trên bảng xếp hạng.

CAO TƯỜNG