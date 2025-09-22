Haaland mở tỷ số, Martinelli cứu nguy phút bù giờ

Gabriel Martinelli đã cứu nguy Arsenal khi bàn thắng gỡ hòa phút chót của cầu thủ người Brazil này cứu vãn trận hòa 1-1 trước Manchester City. Đội khách đánh rơi chiến thắng phút bù giờ khi chiến thuật phòng ngự của Pep Guardiola đã phản tác dụng tại sân Emirates.

Erling Haaland mở tỷ số cho Manchester City ở phút thứ 9

Khi Man City cố gắng bám chặt lợi thế dẫn bàn ngay đầu hiệp 1, Guardiola đã thực hiện một loạt sự thay người thận trọng khác thường khiến đội bóng của ông không còn tiền đạo nào trên sân trong những phút cuối. Đó là kiểu chơi phòng ngự phản công hiếm khi thấy ở Guardiola, một người có tư duy tấn công, nhưng việc sẵn sàng hy sinh những nguyên tắc thuần túy của mình để theo đuổi lối chơi thực dụng hơn đã gây ra nhiều khó khăn cho ông.

Đang kém Liverpool 8 điểm, đoàn quân của Guardiola sẽ cần một sự cải thiện đáng kể để bắt kịp đội đầu bảng vốn toàn thắng 5 trận đầu tiên tại Premier League.

Mặc dù phàn nàn về việc Man City phải chơi trận mở màn Champions League với Napoli 48 giờ sau khi Arsenal thi đấu tại Athletic Bilbao, Guardiola vẫn giữ nguyên đội hình ra sân. Guardiola nói rằng Man City cũng có thể "đi bộ đường dài" trong 66 giờ giữa hai trận đấu với Napoli và Arsenal, bởi ông thiếu sự quan tâm đến thể lực của các cầu thủ.

Haaland tung cú nước rút thần sầu

Vai trò giữ bóng đầy cơ bắp của Haaland đã mở màn cho một pha phản công chớp nhoáng của Man City ở phút thứ 9 khi anh chọc khe cho Tijjani Reijnders dốc bóng vượt trung tuyến, còn bản thân mình bứt tốc về phía vòng cấm Arsenal. Reijnders khôn ngoan tỉa bóng chính xác cho Haaland lao vào vòng cấm, sút bóng qua tay thủ thành từ khoảng cách chỉ 8 mét.

Bàn thắng thứ 5 của Haaland sau bảy lần ra sân tại Premier League trước Arsenal đã nâng tổng số bàn thắng của cầu thủ 25 tuổi này lên con số 12 sau 8 trận cho Man City và Na Uy mùa này. Sau khi để thủng lưới từ tình huống mở tỷ số lần đầu tiên trong mùa giải này, Arsenal suýt bị chọc thủng lưới lần nữa khi Haaland kiến ​​tạo cho Reijnders thực hiện một cú sút mạnh mẽ buộc David Raya phải cứu thua.

Arteta bị chỉ trích vì quá thận trọng khi chọn Martin Zubimendi, Declan Rice và Mikel Merino ở trận gặp Liverpool, nhưng ông vẫn chọn bộ ba tiền vệ này và một lần nữa, động thái này lại không mấy thành công.

Một cuộc tranh cãi nảy lửa suýt bùng nổ khi đội trưởng Bernardo Silva của City đá bóng vào háng Leandro Trossard trước khi cầu thủ chạy cánh của Arsenal ném bóng về phía anh để trả đũa. Arteta tung Bukayo Saka vừa trở lại sau chấn thương gân kheo vào sân và cùng với Eberechi Eze, anh liên tục gây áp ực lên phòng tuyến Man City.

Trong thế lép vế, Pep Guardiola chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ khi tung Nathan Ake vào sân thay Phil Foden. Ngay cả Haaland cũng bị thay ra trong 15 phút cuối khi Guardiola dựng xe bus trước khung thành, nhưng Pep đã phải trả giá cho sự thận trọng của mình trong thời gian bù giờ.

Gabriel Martinelli (trái) gỡ hòa 1-1 cho Arsenal ở phút 90+3

Eze mở đường chuyền cao vút qua đầu hàng thủ Man City cho Martinelli tung cú nước rút, thoát khỏi Ake trước khi tâng bóng qua đầu thủ thành Donnarumma, tạo nên màn ăn mừng cuồng nhiệt trên khắp sân Emirates. Arsenal vươn lên vị trí thứ hai, kém Liverpool năm điểm, trong khi Man City đang dậm chân ở vị trí thứ 9 với chỉ hai chiến thắng sau 5 trận đấu đầu mùa Premier League.

Phát biểu của người trong cuộc

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta của Arsenal phát biểu: "Tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình, về đội bóng, về cách chúng tôi chơi và thống trị hầu hết mọi khía cạnh của trận đấu. Cảm giác thật thất vọng khi không thể giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt hơn năm ngoái, ở nhiều khía cạnh. Nếu chơi ở đẳng cấp này, chúng tôi sẽ ổn thôi.

Về Gabriel Martinelli, Arteta nói: "Rất vui. Đó là lý do họ ở đây, cả hai người họ, Ebs với đường chuyền cho Gabi, thời điểm chạy chỗ của cậu ấy và chất lượng của những cú dứt điểm thật đáng kinh ngạc. Tất cả họ đều sẽ ra sân và có cơ hội. Chúng tôi sẽ cần họ ở đẳng cấp đó".

HLV Pep Guardiola của Man City nói: "Xin dành lời khen cho Arsenal, họ đã kiên cường đến nhường nào. Chúng tôi đã có một số sự thay đổi, tôi nghĩ kết quả là công bằng. Nhìn chung, Arsenal đã chơi tốt hơn. Nhưng chúng tôi đã có kết quả tốt hơn mùa giải trước, giống như trận đấu với Man Utd.

"Kể từ khi kỳ chuyển nhượng kết thúc, mọi người đều biết rằng chúng tôi sẽ còn ở đây lâu dài. Sự gắn kết trong ba trận đấu là đỉnh cao. Tất nhiên, với cách chúng tôi chơi hôm nay, họ đã phải chịu áp lực rất lớn. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt, cả những quả phạt góc, chúng tôi biết họ là bậc thầy. Chúng tôi sẽ ghi điểm. Tất nhiên chúng tôi phải cải thiện, nhưng sau năm trận đấu tại Ngoại hạng Anh, mọi thứ đã là như vậy. Chúng tôi đã vô cùng mệt mỏi. Đôi khi mọi người không nhận ra điều đó".

HOÀNG HÀ