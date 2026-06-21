Hà Lan vs Thụy Điển 5-1: Brobbey, Gakpo đua tài ghi cú đúp, Summerville chốt hạ 3 điểm, thầy trò HLV Ronald Koeman tạm dẫn đầu bảng F

⚽ Ngay phút thứ 6, "Cơn lốc da cam" có pha tấn công tốc độ ở cánh trái, Gakpo đột phá và căng ngang kiến tạo như dọn cỗ cho Brobbey đệm bóng ghi bàn. Hà Lan mở tỷ số 1-0:

⚽Phút 17, Dumfries đột phá cánh phải và căng ngang, Brobbey dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt cho Hà Lan.

⚽Phút 47, Hà Lan tiếp tục tăng sức ép về phía khung thành Thụy Điển. Lại 1 pha tấn công biên, Dumfries tiếp tục "dọn cỗ" và Gakpo dứt điểm chính xác nâng tỷ số 3-0

⚽Phút 54, tiền đạo Thụy Điển Isak để mất bóng, Gakpo cướp bóng, nhanh chóng đột phá và dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 4-0 cho Hà Lan.

⚽Pha tân công hiếm hoi của Thủy Điển được triển khai, tiền đạo Isak đột phá, thực hiện đường chọc khe và Elanga phá lưới Hà Lan, rút ngắn cách biệt xuống 1-4 cho Thụy Điển:

⚽Phút 89, Summerville có cú sút xa chớp nhoáng, bóng đi chìm hiểm hóc, khiến thủ môn Thụy Điển phải lần thứ 5 vào lưới nhặt bóng. Tỷ số bây giờ Hà Lan dẫn trước Thụy Điển 5-1:

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⚽ Bàn thắng:

Hà Lan: Brobbey 6', 17', Gakpo 47', 54', Summerville 89'

Thụy Điển: Elanga 59'

MINH BẢO (tổng hợp)