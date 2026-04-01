Gyokeres đưa Thụy Điển trở lại World Cup, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc kết thúc sự chờ đợi

Trong các trận chung kết play-off châu Âu khác diễn ra vào thứ Ba, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và CH Séc đều giành vé tham dự World Cup 2026. Thụy Điển thắng Ba Lan 3-2; Thổ Nhĩ Kỳ thắng Kosovo 1-0; và CH Séc thắng Đan Mạch trong loạt sút luân lưu.

Viktor Gyokeres trở thành người hùng đưa Thụy Điển trở lại World Cup kể từ năm 2018.

Tiền đạo Viktor Gyokeres trở thành người hùng của Thụy Điển khi đưa đội tuyển tên tuổi này trở lại với World Cup. Tiền đạo của Arsenal ghi bàn ở phút 88, giúp Thụy Điển giành chiến thắng 3-2 trước Ba Lan, chỉ 5 ngày sau khi anh lập hat-trick trong trận bán kết play-off thắng Ukraine. Thụy Điển trở lại với World Cup kể từ năm 2018, kỳ giải họ đã lọt vào tứ kết. Trong khi đó, cầu thủ vĩ đại của Ba Lan, Robert Lewandowski, ở tuổi 37, đã khép lại hy vọng giành vé tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

HLV Graham Potter cho biết ông sẽ “phủi bụi chiếc mũ cao bồi của mình” sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngắn hạn đưa Thụy Điển đến World Cup. HLV người Anh được Thụy Điển bổ nhiệm vào tháng 10 sau chiến dịch vòng loại đáng thất vọng của đội tuyển quốc gia với 2 trận hòa và 4 trận thua trong 6 trận đấu vòng bảng. Thụy Điển được trao cơ hội thứ 2 để giành vé tham dự World Cup thông qua vòng play-off nhờ chiến thắng ở bảng đấu Nations League, và họ đã tận dụng triệt để cơ hội này - đánh bại Ukraine ở bán kết hôm thứ Năm, và sau đó thắng Ba Lan 3-2 tại Stockholm hôm thứ Ba.

Thụy Điển sẽ đối đầu với Tunisia, Hà Lan và Nhật Bản tại Dallas ở bảng F World Cup 2026. “Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng ai quan tâm chứ?”, HLV Potter, người mong chờ những ngôi sao như Alexander Isak của Liverpool hay Dejan Kulusevski của Tottenham sẽ bình phục dể mang đến Mỹ đội hình mạnh nhất, chia sẻ. “Chúng tôi sẽ đến World Cup rồi, tuyệt vời. Ừ, tôi không thể phân tích nó được nữa!”.

Thổ Nhĩ Kỳ thắng 1-0 tại Kosovo và giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2002.

Trong khi đó, đã không có màn ra mắt trong mơ cho Kosovo. Đội chủ nhà hy vọng sẽ giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên, chưa đầy 10 năm kể từ khi đội tuyển quốc gia gia nhập gia đình bóng đá quốc tế. Vào tháng 5-2016, Kosovo và Gibraltar được FIFA xác định là trở thành Liên đoàn thành viên thứ 210 và 211. Đó là 8 năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia. Kosovo có cơ hội tốt nhất trong hiệp một đầy hấp dẫn nhưng thủ môn Ugurcan Cakır của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc bằng một tay để đẩy cú sút của Fisnik Asllani chạm xà ngang.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có bàn thắng mở tỷ số 8 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Kerem Akturkoglu đã có pha chạm bóng tinh tế để đảm bảo cú sút chéo góc của Orkun Kokcu đi vào góc dưới xa khung thành. Thổ Nhĩ Kỳ thắng 1-0, và phần thưởng là tấm vé lần đầu tiên kể từ năm 2002 đến với đấu trường bóng đá lớn nhất thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ nằm chung bảng D với chủ nhà Mỹ, cùng với Paraguay và Australia.

CH Séc cũng kết thúc sự chờ đợi lâu dài, giành vé tham dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006 với chiến thắng trên chấm phạt đền trước Đan Mạch, sau trận hòa 2-2. Michal Sadilek đã thực hiện thành công quả phạt đền quyết định, giúp CH Séc giành chiến thắng 3-1 trên chấm phạt đền. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của CH Séc trên chấm phạt đền, sau khi cũng vượt qua Ireland ở trận bán kết. CH Séc sẽ đối đầu với đồng chủ nhà Mexico, Nam Phi và Hàn Quốc ở bảng A.

LINH SƠN