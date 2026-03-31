Tây Ban Nha thích thú với vị thế ứng viên vô địch World Cup

Luis de la Fuente tận hưởng áp lực ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup.

Tây Ban Nha, đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, đã đánh bại Serbia 3-0 vào thứ Sáu ở trận giao hữu đầu tiên trong 2 trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 này. “Tôi rất thích điều đó. Chúng tôi chấp nhận thử thách này”, De la Fuente nói về áp lực khi đương kim vô địch châu Âu hiện được đánh giá là ứng cử viên vô địch kỳ World Cup tại Bắc Mỹ. “Điều đó cũng giống như những gì xảy ra với các đội khác như Pháp, Anh và Brazil”.

Sau trận giao hữu với Ai Cập tại Barcelona vào thứ Ba, Tây Ban Nha chỉ chơi thêm một trận giao hữu nữa tại Puebla (Mexico), gặp Peru vào ngày 8-6 trước khi chơi trận đầu tiên tại World Cup 2026 - vào ngày 15-6 gặp Cape Verde tại Atlanta, Mỹ. Tuy nhiên, HLV De la Fuente đang gặp trở ngại với việc một số ngôi sao vắng mặt, bao gồm Nico Williams, Fabian Ruiz và Mikel Merino - những thành viên chủ chốt của đội vô địch Euro 2024 - đều bị chấn thương. Trong khi tiền vệ Martin Zubimendi vừa bị loại khỏi đội tuyển Tây Ban Nha vì đau đầu gối.

Trong khi đó, áp lực đối với ngôi sao chạy cánh Lamine Yamal tăng cao sau khi có nguồn tin cho biết, Barcelona đã yêu cầu đội tuyển Tây Ban Nha không nên mạo hiểm với ngôi sao của mình sau chấn thương của Raphinha - ngôi sao người Brazil sẽ phải nghỉ thi đấu 5 tuần sau khi dính chấn thương gân kheo trong thời gian làm nhiệm vụ quốc tế.

Lamine Yamal chơi hơn 1 giờ trong trận thắng Serbia 3-0 hôm thứ Sáu.

Ngoài ra, nhà cầm quân của La Roja cũng có lý do để thận trọng với các ngôi sao còn lại của nhà vô địch La Liga - có 6 trong 7 cầu thủ của Barcelona được triệu tập lần này góp mặt trong trận đánh bại Serbia 3-0, với Pau Cubarsi, Pedri, Yamal và Fermin Lopez đá chính, trong khi Ferran Torres cùng Dani Olmo vào sân trong hiệp 2.

Khi được hỏi về Yamal, De la Fuente cho biết ngôi sao 18 tuổi này đang thi đấu xuất sắc và “ở một trong những thời điểm tốt nhất trong sự nghiệp non trẻ của mình”, nhưng từ chối tiết lộ liệu ngôi sao của Barcelona có đá chính hay không. “Cậu ấy đang ở trong một thời điểm rất tuyệt vời - nhanh nhẹn, kiên cường, tạo ra những khoảnh khắc tỏa sáng”, ông nói về cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro 2024. “Tôi hiểu rằng người hâm mộ Barcelona lo lắng cho cậu ấy. Trách nhiệm của tôi là tung ra đội hình tốt nhất có thể, đội bóng tốt nhất có thể. Lamine là một cầu thủ giỏi hơn so với 2 năm trước, nhưng chưa giỏi bằng cậu ấy sẽ trở thành trong 2 năm nữa. Sự đóng góp của cậu ấy ngày càng tăng lên. Cậu ấy thu hút sự chú ý, cậu ấy có ma thuật”.

THANH TUẤN