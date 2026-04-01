FIFA thử nghiệm luật việt vị của Wenger tại Canada

FIFA chuẩn bị mở ra một kỷ nguyên mới về luật bóng đá bằng cách thử nghiệm luật việt vị sửa đổi của Arsène Wenger tại Canada. Bắt đầu từ ngày 4-4, Giải Ngoại hạng Canada sẽ trở thành giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên thực hiện thay đổi này, được FIFA và IFAB phê duyệt.

Cựu HLV Arsenal Arsene Wenger

Cách hiểu mới đưa ra nguyên tắc “khoảng trống rõ ràng”, theo đó một cầu thủ tấn công sẽ chỉ bị coi là việt vị nếu toàn bộ cơ thể của họ vượt qua hậu vệ áp chót, nhằm mục đích ưu tiên lối chơi tấn công và tăng nhịp độ trận đấu.

Sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng tăng đối với cách hiểu luật việt vị hiện tại của VAR, nơi mà những khác biệt nhỏ, chỉ vài milimet thường quyết định kết quả. Trái ngược với nguyên tắc cũ "cùng hàng là không việt vị", các phán quyết hiện đại đã bị chỉ trích vì làm gián đoạn nhịp độ trận đấu.

Theo đề xuất thay đổi, một cầu thủ tấn công sẽ được coi là không việt vị nếu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể họ ngang bằng với hậu vệ. Việt vị chỉ được cho khi cầu thủ tấn công hoàn toàn ở phía trước, không có bộ phận nào trên cơ thể họ thẳng hàng với hậu vệ cuối cùng. Mục đích là để đơn giản hóa các quyết định và giảm bớt các pha bóng gây tranh cãi.

Poster quảng bá luật việt vị mới của Wenger

Cùng với sự đổi mới này, giải đấu Canada cũng sẽ giới thiệu Hệ thống Hỗ trợ Video Bóng đá (FVS), một phiên bản đơn giản hóa của VAR. Không giống như VAR, FVS có thể được kích hoạt bởi các HLV trong những thời điểm quan trọng của trận đấu, mang lại sự linh hoạt hơn và ít can thiệp hơn vào việc sử dụng công nghệ. Thí nghiệm kép này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc hiện đại hóa các công cụ trọng tài và nâng cao tính hấp dẫn của bóng đá.

FIFA đang theo dõi sát sao giai đoạn thử nghiệm này và hy vọng nó sẽ cung cấp những hiểu biết có giá trị về tác động của những thay đổi này. "Luật mới này sẽ mang lại một chút lợi thế cho các tiền đạo", cơ quan quản lý tuyên bố, nhấn mạnh mong muốn làm cho trận đấu năng động và hấp dẫn hơn. Kết quả từ Canada có thể mở đường cho việc triển khai rộng rãi hơn trên các giải đấu toàn cầu trong tương lai gần.

Hiệp hội Bóng đá Canada đã xác nhận sẽ bắt đầu thử nghiệm đề xuất cải tổ luật việt vị của FIFA và IFAB từ thứ Bảy, trùng với thời điểm bắt đầu mùa giải quốc nội mới. Giải vô địch Canada, với tám đội tham gia, ​​sẽ đi vào lịch sử khi là trận đấu đầu tiên được chơi theo cách hiểu mới về việt vị. Trận đấu mở màn giữa Forge và Atletico Ottawa diễn ra ngày 4-4 sẽ đánh dấu lần áp dụng đầu tiên của cuộc thử nghiệm.

HOÀNG HÀ