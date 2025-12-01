Guardiola “thống nhất” với HLV tuyển Anh về vị trí của Foden

HLV Pep Guardiola ủng hộ quan điểm của đồng nghiệp Thomas Tuchel rằng Phil Foden chơi tốt nhất ở vị trí trung tâm, nhưng nhà cầm quân của Man.City cho biết việc ngôi sao người Anh sẵn sàng chơi ở bất kỳ vị trí nào cho thấy tinh thần chiến thắng của anh.

Phil Foden là cứu tinh của Man.City trong chiến thắng 3-2 trước Leeds United hôm thứ Bảy.

Foden là cứu tinh của Man.City trong chiến thắng 3-2 trước Leeds United hôm thứ Bảy, anh ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ sau khi Man.City để vuột mất lợi thế dẫn trước 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Foden chỉ sau 59 giây trên sân. Cú đúp này đã nâng tổng số bàn thắng của Foden trong mùa giải lên con số 6, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 2 của Man.City sau Erling Haaland.

Cầu thủ 25 tuổi này đã được triệu tập trở lại đội tuyển Anh vào tháng 11 sau khi vắng mặt ở 3 đợt tập trung trước đó vì chấn thương và sa sút. HLV tuyển Anh, Tuchel cũng đã làm rõ vị trí mà anh đang cạnh tranh, khi nói: “Tôi không thấy cậu ấy là một cầu thủ chạy cánh vào lúc này, và có lẽ không còn nữa”. Và Guardiola mới đây cũng nhấn mạnh: “Tôi đồng ý với Thomas. Tôi thích để Phil đá sau tiền đạo, gần bóng vì một cầu thủ có khả năng ghi bàn như vậy phải ở gần khung thành. Đôi khi cậu ấy có thể chơi rộng với các cầu thủ khác ở trung tâm, nhưng tôi thích Phil ở vị trí trung tâm. Tôi thích những cầu thủ như Phil, người luôn mang cảm giác mình có thể ghi bàn”.

Chiến thắng khó khăn trước Leeds United càng trở nên quý giá với Man.City khi sau đó 1 ngày, Arsenal để mất điểm trong trận hòa 1-1 tại Chelsea. Diễn biến này chứng kiến đoàn quân của Guardiola chỉ còn kém 5 điểm so với ngôi đầu, và cách biệt có thể còn được kéo xuống thấp hơn khi Man.City ra sân sớm vào thứ Ba trên sân Fulham ở vòng đấu thứ 14 diễn ra vào giữa tuần này.

HLV Guardiola lạc quan về khả năng đội bóng của ông có thể tái tạo trở lại những mạch chiến thắng, đặc biệt sau màn trình diễn “không bỏ cuộc” vào cuối tuần vừa qua. “Thật nhẹ nhõm khi ghi bàn trong những phút cuối cùng, và cảm giác còn lại là một phẩm chất lớn lao”, Guardiola nói. “Chiến thắng theo cách đó giúp ích rất nhiều. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng mọi thứ có thể khó khăn như thế nào. Đôi khi, sự hung hăng không giúp bạn giành chiến thắng trong các trận đấu. Bạn cần phải có sự cố gắng. Trong bóng đá và cả trong cuộc sống, bạn cần cố gắng không ngừng”.

VIỆT TÙNG