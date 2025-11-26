Guardiola nhận lỗi vì xáo tung đội hình khiến Man.City thua ngay trên sân nhà

HLV Pep Guardiola cho rằng ông đã “quá tử tế” với các cầu thủ dự bị sau khi quyết định thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình, góp phần vào thất bại bất ngờ 0-2 của Man.City trước Bayer Leverkusen ngay tại Etihad.

Trong trận đấu thứ 100 tại Champions League với tư cách là HLV trưởng Man.City, Guardiola đưa ra quyết định đầy bất ngờ khi thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Newcastle hôm thứ Bảy tại Ngoại hạng Anh, bao gồm chân sút chủ lực Erling Haaland trên ghế dự bị. Thay đổi này không mang lại bất kỳ sự hiệu quả nào, đội bóng của Guardiola đã phải vật lộn để đối phó với những pha chuyển đổi nhanh chóng của đội khách đến từ Đức.

Alejandro Grimaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Leverkusen bằng một cú sút chìm vào góc xa ở phút 23. Guardiola sau đó dường như đã thừa nhận sai lầm của mình, khi thực hiện 3 sự thay đổi người ngay sau hiệp một. Và đến khi ông tung Haaland vào sân, đội bóng Đức đã nhân đôi cách biệt, sau khi Patrik Schick đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 54. Hậu quả cho quyết định thay đổi này của Pep là Man.City đã thua một trận sân nhà ở vòng bảng Champions League lần đầu tiên kể từ năm 2018.

“Quá nhiều thay đổi”, Guardiola nói sau trận. “Có lẽ là quá nhiều, xét đến kết quả. Tôi nhận trách nhiệm nhưng tôi đã chứng kiến ​​điều đó và tôi muốn mọi người cùng tham gia. Khi bạn là một cầu thủ bóng đá mà không được thi đấu năm, sáu, bảy trận thì thật khó khăn, nhưng có lẽ thay đổi như vậy là quá nhiều. Tôi luôn muốn tử tế và tạo điều kiện cho mọi người. Nhưng điều đó không hiệu quả và chúng tôi phải chấp nhận. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm được điều đó, và nó quá sức chịu đựng”.

Đây mới là trận thua đầu tiên của Man.City tại Champions League mùa này, nhưng đội bóng này có thể tụt hạng tùy thuộc vào kết quả trận đấu vào thứ Tư. Kết quả này càng gây thêm áp lực cho chuyến làm khách của Man.City tới Real Madrid vào tháng tới. Đội bóng của Guardiola còn các trận đấu khác với Bodo/Glimt và Galatasaray vào tháng 1, và sẽ phải quyết tâm kết thúc trong tốp 8, tránh lặp lại mùa giải trước khi họ kết thúc ở vị trí thứ 22 và bị loại khi phải gặp Real Madrid ở vòng play-off.

Cũng vào khoảng thời gian này mùa giải trước, Man.City đã sa sút phong độ, khiến họ phải dừng cuộc hành trình bảo vệ danh hiệu Premier League. Hiện Man.City đã nâng tổng số trận thua mùa giải này lên con số 5 trên mọi đấu trường. “Chúng tôi vẫn còn 3 trận đấu nữa ở Champions League và hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, Guardiola nói. “Tôi không lường trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Giờ thì đừng nói nhiều nữa, hãy làm sạch đầu óc và đến Leeds United”.

LINH SƠN