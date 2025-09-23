Guardiola đau đầu với kế hoạch phòng ngự khi để Arsenal cầm hòa phút chót

Erling Haaland (phải) sớm mở tỷ số cho Manchester City

Guardiola đã chọn một kế hoạch trận đấu thận trọng khác thường trong hiệp 2 tại Sân vận động Emirates nhằm cố gắng bảo vệ tỷ số mong manh sau bàn mở tỷ số ở phút thứ chín của Erling Haaland. Nhưng quyết định của HLV Man City khi thay tiền đạo người Na Uy Haaland và Phil Foden trong việc chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ cuối cùng đã không thành công.

Arsenal đã có thể kiểm soát bóng khi Man City lùi sâu, và Martinelli đã phá bẫy việt vị bằng một pha chạy chỗ đúng lúc đón đường chuyền của Eberechi Eze trước khi dứt điểm khép léo qua đầu Gianluigi Donnarumma. Điều đáng nói là Man City chỉ kiểm soát bóng 32,8%, con số thấp nhất mà bất kỳ đội bóng nào của Guardiola từng ghi nhận trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

"Tôi không thể tin mình lại lập thêm một kỷ lục nữa ở đất nước này," ông nói đùa. "Tôi muốn ca ngợi Arsenal, đặc biệt là khi họ phòng ngự với năm người. Chúng tôi không được xây dựng cho điều đó, nhưng đôi khi chúng tôi phải chấp nhận. Arsenal chơi tốt hơn nên đôi khi điều đó vẫn có thể xảy ra. 10 năm mới gặp một lần cũng không tệ, phải không? Tôi phải chứng minh bản thân mình một lần nữa với chiến thuật này. Giờ tôi là một đội bóng đang chuyển giao!".

Việc sử dụng chiến thuật quen thuộc hơn với đối thủ cũ Jose Mourinho cho thấy sự tuyệt vọng của Guardiola trong việc bám víu vào chiến thắng tưởng chừng vô giá sau khởi đầu mùa giải đầy khó khăn. Thay vào đó, việc vị chiến lược gia người Tây Ban Nha sẵn sàng từ bỏ những nguyên tắc thuần túy của mình đã trở nên vô ích và Man City hiện đang dậm chân ở vị trí thứ 9 - kém đội đầu bảng Liverpool 8 điểm.

Rõ ràng là một quá trình đang tiến triển sau khi Guardiola chi mạnh tay cho các cầu thủ trẻ trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, sự thiếu kinh nghiệm của City đã thể hiện qua chuỗi chỉ thắng hai trong năm trận đầu tiên tại Premier League.

"Một tuần khó khăn, thật sự rất áp lực khi đến đây, đặc biệt là trước một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Thật khó để chơi theo cách chúng tôi muốn", Guardiola nói. "Tôi muốn chơi theo cách khác, nhưng khi chúng tôi chơi nhiều trận như vậy, bạn có thể phòng ngự lùi sâu và giành chiến thắng. Thành thật mà nói, đó là vì đối thủ chơi tốt hơn. Chúng tôi phải trụ vững theo cách đó và chúng tôi đã làm được." Quyết tâm chấp nhận những lời chỉ trích về lối chơi bảo thủ của mình, Guardiola nói thêm: "Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó. Tôi đang ngồi đây chờ đợi điều đó. Ba ngày trước, khi đối đầu với đội bóng mạnh nhất Italy, chúng tôi đã chơi khác trước Napoli. Tôi rất tiếc. Tôi không thích điều đó. Nhưng nếu đối thủ chơi tốt, chúng tôi phải chấp nhận và cải thiện".

Bất chấp sự thất vọng từ bàn gỡ hòa của Martinelli, Guardiola vẫn lấy lại tinh thần từ màn trình diễn đầy nhiệt huyết của Man City, điều mà họ thường xuyên thiếu trong chuỗi trận khó khăn của mùa giải trước. Tôi đã nói rằng mùa này, tôi không quan tâm đến kết quả. Tôi muốn thấy tinh thần trở lại. Chúng tôi đã đánh mất nó ở mùa giải trước và chúng tôi phải lấy lại nó. Chúng tôi đã làm được điều đó trong tuần này".

HOÀNG HÀ