Guardiola: “Arsenal quá mạnh, không có chỗ cho sai lầm”

HLV Pep Guardiola cảm thấy Man.City giờ đây không còn chỗ cho sai lầm trong cuộc đua vô địch. Thất bại trước Newcastle cuối tuần trước - trận thua thứ 4 của Man.City trong mùa giải này - đã khiến họ kém 7 điểm so với đội đầu bảng Arsenal tại Ngoại hạng Anh.

HLV Pep Guardiola tuyên bố Man.City không còn chỗ cho sai lầm trong cuộc đua với Arsenal quá mạnh.

Với phong độ hiện tại của Pháo thủ, đội mới chỉ thua một trận và chỉ để thủng lưới 6 lần sau 12 trận, Guardiola thừa nhận Man.City có thể rất khó bị bắt kịp nếu không tìm thấy sự ổn định: “Chúng tôi hoàn toàn không thể để thua thêm nữa, đó là sự thật. Arsenal rất mạnh và thắng trận, họ thắng trận theo cách rất chắc chắn, giống như chúng tôi đã từng làm với Liverpool trước đây, và họ sẽ không để mất nhiều điểm. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải ở mức cao hơn và đây là điều chúng tôi sẽ cố gắng làm. Giờ đây, chúng tôi phải lấy lại đà để bắt đầu thắng trận và trụ vững ở vị trí đó vì mùa giải vẫn còn rất dài”.

Guardiola tập trung vào Leeds United, trận đấu diễn ra tại Etihad vào thứ Bảy và nếu thắng, Man.City sẽ tạm thu hẹp các biệt còn 4 điểm trước khi đội đầu bảng Arsenal đại chiến với đội nhì bảng Chelsea sau đó 1 ngày. Guardiola cho biết ông chỉ tập trung vào “trận đấu tiếp theo” nhưng nhận thức được Arsenal đã có “khoảng cách” so với đội bóng của ông trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

“Về tuần tới và về trận đấu tiếp theo, tôi luôn có kinh nghiệm để nói về trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào”, Guardiola chia sẻ thêm. “Và sau đó, chúng ta hãy chờ xem. Tôi biết khoảng cách đã ở đó rồi. Arsenal rất mạnh. Chúng tôi thấy điều đó qua từng trận đấu ở Ngoại hạng Anh và các giải đấu khác. Nhưng tôi bắt đầu thấy đội bóng của mình ngày càng mạnh hơn. Và chúng ta hãy chờ xem”.

Chiều sâu đội hình trong cuộc dua dài hơi cũng đang là vấn đề của Man.City, sau khi Guardiola đã thất bại tại Champions League hôm giữa tuần bằng một đội hình xáo trộn. HLV của Man.City đã phải trả giá cho việc thực hiện 10 sự thay đổi trong đội hình xuất phát và chứng kiến Bayer Leverkusen giành chiến thắng 2-0 tại Etihad hôm thứ Ba. Tuy nhiên, Guardiola không chỉ trích chất lượng của cầu thủ, thay vào đó ông cảm thấy các cầu thủ của mình thi đấu quá an toàn, cố tránh mắc sai sót hơn là quyết tâm chiến thắng.

Guardiola thừa nhận Erling Haaland rất quan trọng với Man.City và khó để thay thế.

Nói về trận thua Leverkusen, Guardiola nhấn mạnh: “Tôi ra quyết định vì tôi rất tin tưởng họ, và ngay lúc này tôi vẫn rất tin tưởng. Tôi đánh giá rất cao những phẩm chất của họ trên phương diện cầu thủ, có lẽ còn cao hơn cả chính họ. Nhưng chúng tôi đã không cố gắng. Trong bóng đá, khi bạn chơi trên sân cỏ, bạn phải cố thử mọi thứ, và chúng tôi đã không làm. Tôi nghĩ họ chơi để không mắc lỗi, không cố làm điều gì đó khó khăn hơn. Trong bóng đá, bạn phải chơi tấn công, và bạn phải thử thách bản thân. Họ chỉ chơi để đảm bảo an toàn, họ thiếu sự tự tin ngày hôm đó”.

Ngoài ra, Guardiola cũng nói về sự phụ thuộc vào Erling Haaland, người cũng ngồi dự bị hôm thứ Ba: “Nhìn chung, ngoại trừ trận đấu vừa rồi, chúng tôi có thể có nhiều điểm tốt về mặt trận đấu, về mặt phòng ngự, tất cả những khía cạnh mà chúng tôi đã nói đến. Tất nhiên Erling rất quan trọng, nhưng những khía cạnh khác cũng vậy. Tôi kỳ vọng tất cả mọi người, nhưng không phải ai cũng phù hợp”.

Guardiola một lần nữa loại trừ Rodri khỏi trận đấu với Leeds vào thứ Bảy. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã không thể đá chính kể từ khi bị chấn thương gân kheo tại Brentford vào tháng 10, ngoại trừ một lần vào sân từ ghế dự bị trong trận gặp Bournemouth vào đầu tháng 11. Nhưng Guardiola cho biết tuyển thủ Tây Ban Nha này sẽ sớm trở lại.

VIỆT TÙNG