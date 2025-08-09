Gonzalo Garcia đồng ý ký hợp đồng mới với Real Madrid

Real Madrid xác nhận đã đồng ý một hợp đồng dài hạn mới với Gonzalo Garcia, tiền đạo có màn trình diễn đột phá ở FIFA Club World Cup để qua đó giúp anh trở thành cầu thủ chính thức của đội một.

Real Madrid xác nhận đã đồng ý một hợp đồng dài hạn mới với Gonzalo Garcia.

Garcia đã được đôn lên đội trẻ nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Club World Cup, nơi anh đã tận dụng sự vắng mặt của Kylian Mbappe trong những trận đầu tiên để trở thành một trong những phát hiện của giải đấu. Garcia vẫn giữ được vị trí trong đội hình xuất phát, ngay cả trong trận thua trước Paris Saint-Germain ở bán kết, và được vinh danh là Vua phá lưới của giải đấu khi ghi 4 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo. Tân HLV Xabi Alonso đã ấn tượng với bản năng săn bàn của Garcia, “số 9” đúng nghĩa mà ông mong muốn.

Theo ESPN, cầu thủ 21 tuổi này đã được tăng lương sau màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu ở Mỹ, và Real Madrid cũng sẽ tăng đáng kể điều khoản giải phóng hợp đồng để ngăn chặn các câu lạc bộ khác lôi kéo anh. Garcia, người giờ có hợp đồng mới kéo dài đến mùa hè năm 2030, hiện đang tập luyện cùng đội trước thềm trận khai màn La Liga gặp Osasuna.

Mặc dù vậy, theo ESPN, số áo của Garcia vẫn chưa được quyết định. Trong trận đấu tập mà Real Madrid thi đấu với Leganes vào sáng thứ Sáu, Garcia được nhìn thấy mặc áo số 16 - số áo mà trên trang web chính thức của câu lạc bộ vẫn thuộc về Endrick. Mbappe đã mặc áo số 10, Raul Asencio số 17, Alvaro Carreras số 18, Dean Huijsen số 24 và Trent Alexander-Arnold số 12…

Trận đấu diễn ra trong sân không có khán giả, Real Madrid đã thắng 4-1 với Thiago Pitarch, một cầu thủ trẻ khác đang nổi bật trong giai đoạn tiền mùa giải của, ghi một trong những bàn thắng. HLV Alonso cũng đã thử nghiệm David Alaba ở vị trí tiền vệ trung tâm trong trận đấu gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút.

Sau khi bị La Liga từ chối dời lịch trận đấu mở màn La Liga mùa giải 2025-26 với Osasuna tại Santiago Bernabeu vào ngày 19-8, Real Madrid sẽ giai đoạn tiền mùa giải 2025-2026 ngắn nhất của họ kể từ năm 1987 - khi La Liga mở rộng lên 20 đội. Cho đến nay, Real Madrid chỉ xác nhận một trận đấu giao hữu trước mùa giải - gặp WSG Tirol vào ngày 12-8 tại Innsbruck, Áo. Do không có thời gian cho các trận giao hữu chính thức bổ sung, Real Madrid chỉ có thể sắp xếp các trận đấu tập với các đội bóng có trụ sở tại Madrid.

THANH TUẤN