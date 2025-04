Giải Vietnam Pickleball Open Cup By Pharmacity 2025: Khoảng 400 VĐV về tham dự giải

Tiếp nối thành công tại giải Hà Nội vào tháng 12 năm 2024, Vietnam Pickleball Open Cup By Pharmacity (VPC), giải đấu quy mô lớn do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức, sẽ chính thức diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh.