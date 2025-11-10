Giải Tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc: U22 Việt Nam hội quân với dàn cầu thủ cao ấn tượng

Ở danh sách 26 cầu thủ trẻ vừa được HLV Kim Sang-sik công bố để chuẩn bị cho Giải Tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc và hướng tới SEA Games 33, điều ấn tượng là xuất hiện rất nhiều cầu thủ cao từ 1m8, được phân bổ đều trên cả 3 tuyến.

Ngày 9-11, đội tuyển U22 Việt Nam chính thức hội quân để tham dự Giải Tứ hùng quốc tế tại Trung Quốc. Giải đấu được ví như “châu Á thu nhỏ”, với sự góp mặt của các đội U22 Việt Nam, Hàn Quốc, Uzbekistan và Trung Quốc. Đây không chỉ là cơ hội rèn quân hướng tới Vòng chung kết U22 châu Á 2026, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33.

Đội U22 Việt Nam chuẩn bị cho Giải Tứ hùng quốc tế và hướng tới SEA Games 33

Chính ý nghĩa quan trọng tại giải này mà “bộ tham mưu” của U22 Việt Nam sẽ làm việc cật lực qua 3 trận đấu tại Trung Quốc. Không chỉ rà soát phong độ cầu thủ, ban huấn luyện còn định hình bộ khung ưng ý cho SEA Games 33, nơi các đối thủ như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đều là ứng viên cạnh tranh tấm huy chương vàng. Lần này, HLV Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội, thay vào đó trợ lý Đinh Hồng Vinh cùng ê kíp sẽ trực tiếp chỉ đạo. Ba trận đấu với những “quân xanh” chất lượng cũng sẽ là cơ sở để sàng lọc lực lượng, từ 26 cầu thủ còn 23 để đăng ký chính thức dự SEA Games.

Có hai điều ấn tượng ở dàn lực lượng đội tuyển U22 là chất lượng và thể hình. Đội hình hiện tại có nhiều cầu thủ kinh nghiệm thi đấu ở V-League, quốc tế, thậm chí đã và đang có vị trí tại đội tuyển Việt Nam. Về mặt thể hình, có tới 9 cầu thủ cao từ 1m8, đặc biệt hàng phòng ngự lần đầu tiên có 2 gương mặt cao trên 1m9 là thủ môn Trần Trung Kiên (1,91m) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,96m). Những cầu thủ nổi bật khác gồm: Nguyễn Tân (1,8m); Cao Văn Bình (1,83m); Lê Văn Hà (1,84m); Phạm Lý Đức (1,82m); Nguyễn Hiểu Minh (1,84m); tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82m) và Viktor Lê (1,8m).

Sở hữu nhiều cầu thủ thể hình tốt hiện nay là kết quả của công tác tuyển chọn nghiêm túc từ các “lò” đào tạo trẻ, mang lại những sản phẩm chất lượng phục vụ đội tuyển Việt Nam. Với lực lượng này, U22 Việt Nam tự tin cạnh tranh tại Giải Tứ hùng quốc tế, đồng thời hướng tới SEA Games 33 với mục tiêu cao nhất

QUỐC CƯỜNG