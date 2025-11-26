Vào ngày 14-12 tới, Khu đô thị Vạn Phúc (TPHCM) sẽ trở thành điểm nóng của cộng đồng runner khi Tiền Phong Half Marathon 2025 chính thức diễn ra.

Giải Tiền Phong Half Marathon “Hành trình xanh” cho các VĐV yêu thích chạy bộ. Ảnh: Quỳnh Mai

Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn, được Báo Tiền Phong phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác và cơ quan chức năng tổ chức. Tiền Phong Half Marathon 2025 được xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm dày dặn của báo Tiền Phong, đơn vị tổ chức giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong - sự kiện chạy bộ có lịch sử gần 70 năm.

Với Tiền Phong Half Marathon 2025, “xanh” mang một tầng nghĩa sâu hơn: màu của sự tích cực, của những giá trị thiện lương mà con người gieo vào cuộc sống mỗi ngày. “Hành trình xanh” chính là cách mỗi runner bắt đầu hành trình sống khỏe, sống đẹp bằng suy nghĩ lành mạnh, bằng ý chí phấn đấu, bằng những hành động tử tế dù nhỏ nhất. Khi con người gieo trong mình những hạt giống tốt đẹp, cuộc sống trước mắt tự nhiên cũng trở nên an hòa và đáng sống hơn.

“Trao niềm tin” không chỉ là trao cho cộng đồng, mà quan trọng hơn là trao cho chính mình: niềm tin rằng mình có thể chạy xa hơn, mạnh hơn, bản lĩnh hơn hôm qua. Mỗi bài tập, mỗi bước chạy, mỗi nỗ lực vượt qua giới hạn đều là cách người runner gieo vào bản thân một “mầm xanh” của sự bền bỉ và lòng kiên định.

BTC giới thiệu về giải chạy Half Marathon “Hành trình xanh”.

Cơ hội cho mọi runner Tiền Phong Half Marathon 2025 diễn ra từ ngày 12 đến 14-12-2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc – khu đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh - sạch - an toàn. Đây là địa điểm lý tưởng cho các giải chạy đường phố, hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu trọn vẹn cho tất cả vận động viên.

Giải gồm ba cự ly thi đấu: 21,1km, 10km và 5km dành cho cả nam và nữ. Cự ly 21,1km chia thành 5 nhóm tuổi từ 16 - 29, 30 - 39, 40 - 49, 50 - 59 và từ 60 trở lên, tạo cơ hội cho mọi đối tượng runner thử thách bản thân.

Thời gian giới hạn được đặt lần lượt là 3 giờ 30 phút cho 21,1km, 2 giờ 30 phút cho 10km và 1 giờ 30 phút cho 5km. Vận động viên vượt quá thời gian này sẽ không được ghi nhận thành tích, đồng thời các dịch vụ hỗ trợ trên đường chạy sẽ đóng lại.

Những runner đạt chuẩn thành tích năm 2025 có thể đăng ký xuất phát pen Elite, tham gia đường đua với điều kiện hoàn tất hồ sơ đúng hạn. Cách tính thứ hạng theo chuẩn quốc tế với ba vị trí dẫn đầu mỗi cự ly sử dụng guntime, đảm bảo tính cạnh tranh cao và minh bạch. Từ vị trí thứ tư trở đi, kết quả được xác định bằng chiptime để phản ánh chính xác thành tích thực tế của từng vận động viên.

Cự ly 21,1km có giải chung cuộc và giải theo nhóm tuổi cho cả nam và nữ, trong khi cự ly 10km và 5km trao giải Nhất, Nhì, Ba theo giới tính. Hệ thống giải thưởng đa dạng khuyến khích sự tham gia của đông đảo runner, giữ vững tinh thần minh bạch, cạnh tranh và hấp dẫn, những giá trị đã làm nên thương hiệu Tiền Phong Half Marathon qua nhiều năm.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ BTC, Tiền Phong Half Marathon 2025 hứa hẹn trở thành một trong những dấu ấn thể thao đáng nhớ nhất của năm, nơi tinh thần thể thao, sự nỗ lực và niềm hạnh phúc từ mỗi bước chạy được lan tỏa mạnh mẽ khắp cộng đồng.

DŨNG PHƯƠNG