Giải hạng Nhì 2026: Lâm Đồng và Trẻ Hà Nội dẫn đầu bảng sau giai đoạn 1

Giai đoạn 1 giải hạng Nhì 2026 đã khép lại nửa đường đua, hai đội Trẻ Hà Nội và Lâm Đồng tạm dẫn đầu hai bảng để chiếm lợi thế trong cuộc đua tranh vé vào bán kết.

Cuộc so tài giữa cựu binh hạng Nhất, CLB bóng đá Huế và Trẻ Hà Nội.

Ở lượt trận cuối tại bảng A, Trẻ SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 2-0 trước Trẻ Công an Hà Nội, trong khi Huế chia điểm với PVF sau trận hòa 1-1. Ở cặp đấu còn lại, Trẻ Phù Đổng để thua 0-1 trước Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Tĩnh. Những kết quả này khiến cục diện bảng đấu tiếp tục biến động, đặc biệt ở nhóm cuối khi Trẻ Công an Hà Nội rơi xuống vị trí cuối bảng với 3 điểm sau 6 trận, đối mặt với nhiều áp lực trước giai đoạn lượt về.

Ở nhóm dẫn đầu bảng A, cuộc cạnh tranh đang diễn ra quyết liệt. Trẻ Hà Nội tạm thời chiếm ngôi đầu với 12 điểm, xếp ngay sau là PVF với 11 điểm, trong khi Huế đứng thứ ba với 9 điểm. Khoảng cách sít sao giữa các đội tạo nên thế bám đuổi hấp dẫn, hứa hẹn nhiều diễn biến khó lường trong chặng đường tiếp theo.

Các cầu thủ Trẻ Hà Nội đang thể hiện phong độ ổn định ở bảng A.

Tại bảng B, Lâm Đồng tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi giành chiến thắng 3-0 trước Mê Kông Cần Thơ, qua đó giữ vững vị trí dẫn đầu với 16 điểm sau lượt đi. Ở các trận đấu còn lại, Đắk Lắk vượt qua Tây Ninh với tỷ số 1-0, còn Trường Giang Gia Định thắng Quảng Ngãi 3-0. Những kết quả này giúp Trường Giang Gia Định tiếp tục bám sát nhóm đầu, gia tăng sức nóng cho cuộc đua cạnh tranh suất vào vòng chung kết.

Theo Điều lệ, 4 đội có thành tích tốt nhất sau vòng loại sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết để tranh 3 suất thăng hạng lên Giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2026/27. Ở chiều ngược lại, hai đội xếp cuối sẽ phải xuống thi đấu tại Giải hạng Ba quốc gia, khiến cuộc đua trụ hạng cũng trở nên căng thẳng không kém.

Theo kế hoạch, lượt về Giải hạng Nhì quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6-5 đến 7-6. Theo cục diện hiện nay, các đội Trẻ Công an Hà Nội, Trẻ Phù Đổng (bảng A) cùng 3 điểm và Vĩnh Long, Mê Kông Cần Thơ cùng 1 điểm là những cặp đua chống rớt hạng mùa này.

